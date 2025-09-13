"تطمن": أكثر من 600 مستفيد في القريات منذ بدء العمل بها
متاحة للجميع.. من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية
قدّمت صحة القريات في عيادات "تطمن" خدماتها لـ 602 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
وتُقدم عيادة "تطمن" من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
"تطمن": أكثر من 600 مستفيد في القريات منذ بدء العمل بها
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-13
قدّمت صحة القريات في عيادات "تطمن" خدماتها لـ 602 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
وتُقدم عيادة "تطمن" من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
12:23 PM
"تطمن": أكثر من 600 مستفيد في القريات منذ بدء العمل بها
متاحة للجميع.. من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية
قدّمت صحة القريات في عيادات "تطمن" خدماتها لـ 602 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
وتُقدم عيادة "تطمن" من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.