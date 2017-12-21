انطلاق مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني".. من 29 لـ31 ديسمبر

22 متحدثاً يناقشون المستجدات التشريعية والتنظيمية.. لرفع كفاءة وتشجيع الاستثمار

يشارك 22 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة ذات العلاقة بالشأن العقاري الأربعاء المقبل في مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني"، من تنظيم الهيئة العامة للعقار، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خلال الفترة من 29 - 31 ديسمبر، وذلك في القاعة الكبرى للمؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ويناقش المتحدثون المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية العقارية واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، ما يعزز التكامل بين الجهات المختصة ويسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه.

يُذكر أن الهيئة العامة للعقار خصصت موقعًا إلكترونيًا للتسجيل وحضور المهتمين من المستثمرين والمطورين العقاريون، وأصحاب الاختصاص في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، كما ستُنقَل الجلسات افتراضيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

يُذكر أن تنظيم الهيئة العامة للعقار لمؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني" يأتي امتدادًا لدور الهيئة الرئيس في التسجيل العيني للعقار في المملكة، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع؛ ليكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتسجيل يمكن زيارة الرابط: https://conference.rega.gov.sa.