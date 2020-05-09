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سلطنة عُمان تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

ليرتفع الإجمالي إلى 3224 حالة إصابة و17 ضحية للفيروس

أعلنت سلطنة عُمان، السبت، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17 حالة، كما أعلنت 112 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي 3224 حالة.

وقالت وزارة الصحة: تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (52) حالة لعُمانيين، و(60) حالة لغير عُمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (3224) حالة وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد بأن (1068) حالة قد تماثلت للشفاء.

وقالت عن حالة الوفاة الجديدة: الضحية مواطنة مصابة بمرض كورونا (كوفيد-19) وتبلغ من العمر (80) عاماً.

سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
سبق

أعلنت سلطنة عُمان، السبت، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17 حالة، كما أعلنت 112 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي 3224 حالة.

وقالت وزارة الصحة: تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (52) حالة لعُمانيين، و(60) حالة لغير عُمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (3224) حالة وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد بأن (1068) حالة قد تماثلت للشفاء.

وقالت عن حالة الوفاة الجديدة: الضحية مواطنة مصابة بمرض كورونا (كوفيد-19) وتبلغ من العمر (80) عاماً.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
12:14 PM

سلطنة عُمان تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

ليرتفع الإجمالي إلى 3224 حالة إصابة و17 ضحية للفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطنة عُمان، السبت، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17 حالة، كما أعلنت 112 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي 3224 حالة.

وقالت وزارة الصحة: تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (52) حالة لعُمانيين، و(60) حالة لغير عُمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (3224) حالة وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد بأن (1068) حالة قد تماثلت للشفاء.

وقالت عن حالة الوفاة الجديدة: الضحية مواطنة مصابة بمرض كورونا (كوفيد-19) وتبلغ من العمر (80) عاماً.

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