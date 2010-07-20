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"الفيصل" يستقبل أئمة وخطباء المسجد الحرام ويتفقد عددًا من المواقع بمشعر منى

استقبله "الربيعة" بمركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى ‎منى للطوارئ

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، أئمة وخطباء المسجد الحرام؛ حيث هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يتم على ضيوف الرحمن حجهم وأن يتقبل منهم مناسكهم.

بعد ذلك توجه الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى عدد من المواقع بمشعر منى، للاطمئنان على سير العمل وتفقد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، شملت مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى ‎منى للطوارئ، وكان في استقبالهما وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي قدّم شرحًا عن الحالة الصحية لضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم، مبينًا دور المركز، الذي يعمل بمثابة حلقة وصل بين مختلف الإدارات المعنية؛ والإشراف على تأهب الشؤون الصحية بالمنطقة لمواجهة مهددات الصحة العامة، ويترأس الترصد الصحي لمواجهة هذه المهددات، كما أنه يقوم بتقييم المخاطر ومعالجتها قبل وأثناء وقوعها.

بعدها زار‏ أمير منطقة مكة المكرمة ‎ونائبه مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام بمنى؛ حيث كان في استقبالهما مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الذي أطلع سموهما على خطط أمن الحج وتوسعة مقر الأمن العام بمنى، وأعمال تحديث صالة المراقبة التلفزيونية، التي تم رفع الطاقة التشغيلية بها ووفرت فيها أحدث الإمكانات التقنية.

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"الفيصل" يستقبل أئمة وخطباء المسجد الحرام ويتفقد عددًا من المواقع بمشعر منى
سبق

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، أئمة وخطباء المسجد الحرام؛ حيث هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يتم على ضيوف الرحمن حجهم وأن يتقبل منهم مناسكهم.

بعد ذلك توجه الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى عدد من المواقع بمشعر منى، للاطمئنان على سير العمل وتفقد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، شملت مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى ‎منى للطوارئ، وكان في استقبالهما وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي قدّم شرحًا عن الحالة الصحية لضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم، مبينًا دور المركز، الذي يعمل بمثابة حلقة وصل بين مختلف الإدارات المعنية؛ والإشراف على تأهب الشؤون الصحية بالمنطقة لمواجهة مهددات الصحة العامة، ويترأس الترصد الصحي لمواجهة هذه المهددات، كما أنه يقوم بتقييم المخاطر ومعالجتها قبل وأثناء وقوعها.

بعدها زار‏ أمير منطقة مكة المكرمة ‎ونائبه مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام بمنى؛ حيث كان في استقبالهما مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الذي أطلع سموهما على خطط أمن الحج وتوسعة مقر الأمن العام بمنى، وأعمال تحديث صالة المراقبة التلفزيونية، التي تم رفع الطاقة التشغيلية بها ووفرت فيها أحدث الإمكانات التقنية.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
12:38 PM

"الفيصل" يستقبل أئمة وخطباء المسجد الحرام ويتفقد عددًا من المواقع بمشعر منى

استقبله "الربيعة" بمركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى ‎منى للطوارئ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، أئمة وخطباء المسجد الحرام؛ حيث هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يتم على ضيوف الرحمن حجهم وأن يتقبل منهم مناسكهم.

بعد ذلك توجه الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى عدد من المواقع بمشعر منى، للاطمئنان على سير العمل وتفقد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، شملت مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى ‎منى للطوارئ، وكان في استقبالهما وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي قدّم شرحًا عن الحالة الصحية لضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم، مبينًا دور المركز، الذي يعمل بمثابة حلقة وصل بين مختلف الإدارات المعنية؛ والإشراف على تأهب الشؤون الصحية بالمنطقة لمواجهة مهددات الصحة العامة، ويترأس الترصد الصحي لمواجهة هذه المهددات، كما أنه يقوم بتقييم المخاطر ومعالجتها قبل وأثناء وقوعها.

بعدها زار‏ أمير منطقة مكة المكرمة ‎ونائبه مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام بمنى؛ حيث كان في استقبالهما مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الذي أطلع سموهما على خطط أمن الحج وتوسعة مقر الأمن العام بمنى، وأعمال تحديث صالة المراقبة التلفزيونية، التي تم رفع الطاقة التشغيلية بها ووفرت فيها أحدث الإمكانات التقنية.

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