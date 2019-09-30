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"التحالف": ما تنشره المليشيا الحوثية بشأن "كتاف" مجرد تضليل لا يستحق الرد

"المالكي": خسائر المليشيا بلغت 421 معدةً وسلاحاً و881 قتيلاً

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن الادعاءات التي تصدر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تمتّ للحقيقة بصلة، معرباً عن أسفه لما تتخذه بعض القنوات العالمية من جعل إعلام المليشيا مصدراً لها؛ كونه يعمل على خلق الأحداث وتضليل الرأي العام سواء في الداخل اليمني أو خارجه، مستشهداً بادعاءات مليشيا الحوثي بشأن "كتاف" وأنها غير صحيحة، مبيناً أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات.

وأوضح العقيد "المالكي" خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم أن التحالف ليس لديه ما يخفيه، وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي مجرد مسرحية، مشيراً إلى أن إجمالي خسائر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في المدة ما بين 16 سبتمبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2019م بلغت 421 معدةً وسلاحاً، إلى جانب مقتل 881 شخصاً من تلك المليشيا الحوثية.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أهم الأحداث والعمليات خلال المدة الماضية، متطرقاً إلى موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، إلى جانب عرض بعض اللقطات لاستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش الوطني.

ولفت "المالكي" إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تزال تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية خلال المدة الماضية والطائرات من دون طيار، إضافة إلى التهديد المتنامي والمتسارع في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مؤكداً أن التحالف يقوم بجانب مهم في تحييد هذه القدرات النوعية للمليشيا الحوثية، ويعمل على مدار 24 ساعة في تحييد التهديدات الخاصة بالطائرات بدون طيار وأيضاً الزوارق السريعة خاصة من محافظة الحديدة لاتخاذ هذه المليشيا المحافظة مكاناً لإطلاق هذه التهديدات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": ما تنشره المليشيا الحوثية بشأن "كتاف" مجرد تضليل لا يستحق الرد
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن الادعاءات التي تصدر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تمتّ للحقيقة بصلة، معرباً عن أسفه لما تتخذه بعض القنوات العالمية من جعل إعلام المليشيا مصدراً لها؛ كونه يعمل على خلق الأحداث وتضليل الرأي العام سواء في الداخل اليمني أو خارجه، مستشهداً بادعاءات مليشيا الحوثي بشأن "كتاف" وأنها غير صحيحة، مبيناً أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات.

وأوضح العقيد "المالكي" خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم أن التحالف ليس لديه ما يخفيه، وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي مجرد مسرحية، مشيراً إلى أن إجمالي خسائر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في المدة ما بين 16 سبتمبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2019م بلغت 421 معدةً وسلاحاً، إلى جانب مقتل 881 شخصاً من تلك المليشيا الحوثية.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أهم الأحداث والعمليات خلال المدة الماضية، متطرقاً إلى موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، إلى جانب عرض بعض اللقطات لاستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش الوطني.

ولفت "المالكي" إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تزال تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية خلال المدة الماضية والطائرات من دون طيار، إضافة إلى التهديد المتنامي والمتسارع في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مؤكداً أن التحالف يقوم بجانب مهم في تحييد هذه القدرات النوعية للمليشيا الحوثية، ويعمل على مدار 24 ساعة في تحييد التهديدات الخاصة بالطائرات بدون طيار وأيضاً الزوارق السريعة خاصة من محافظة الحديدة لاتخاذ هذه المليشيا المحافظة مكاناً لإطلاق هذه التهديدات.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
07:31 PM

"التحالف": ما تنشره المليشيا الحوثية بشأن "كتاف" مجرد تضليل لا يستحق الرد

"المالكي": خسائر المليشيا بلغت 421 معدةً وسلاحاً و881 قتيلاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن الادعاءات التي تصدر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تمتّ للحقيقة بصلة، معرباً عن أسفه لما تتخذه بعض القنوات العالمية من جعل إعلام المليشيا مصدراً لها؛ كونه يعمل على خلق الأحداث وتضليل الرأي العام سواء في الداخل اليمني أو خارجه، مستشهداً بادعاءات مليشيا الحوثي بشأن "كتاف" وأنها غير صحيحة، مبيناً أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات.

وأوضح العقيد "المالكي" خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم أن التحالف ليس لديه ما يخفيه، وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي مجرد مسرحية، مشيراً إلى أن إجمالي خسائر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في المدة ما بين 16 سبتمبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2019م بلغت 421 معدةً وسلاحاً، إلى جانب مقتل 881 شخصاً من تلك المليشيا الحوثية.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أهم الأحداث والعمليات خلال المدة الماضية، متطرقاً إلى موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، إلى جانب عرض بعض اللقطات لاستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش الوطني.

ولفت "المالكي" إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تزال تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية خلال المدة الماضية والطائرات من دون طيار، إضافة إلى التهديد المتنامي والمتسارع في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مؤكداً أن التحالف يقوم بجانب مهم في تحييد هذه القدرات النوعية للمليشيا الحوثية، ويعمل على مدار 24 ساعة في تحييد التهديدات الخاصة بالطائرات بدون طيار وأيضاً الزوارق السريعة خاصة من محافظة الحديدة لاتخاذ هذه المليشيا المحافظة مكاناً لإطلاق هذه التهديدات.

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