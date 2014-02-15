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بحضور "زيدان" و"الحبتور".. الاتحاد السعودي للبولو يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإماراتي

في محافظة العلا على هامش بطولة بولو الصحراء

وقع الاتحاد السعودي للبولو مذكرة تفاهم مع نظيره الإماراتي للبولو، في محافظة العلا، وذلك على هامش بطولة بولو الصحراء التي اختتمت أمس.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، ورئيس الاتحاد الإماراتي محمد الحبتور، ضمن أهداف الاتحاد بتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لدعم وتنفيذ البرامج والأنشطة لنشر اللعبة في المنطقة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبولو أن الاتحاد يتطلّع إلى تبادل الخبرات والخدمات في مجال تنظيم البطولات والمسابقات، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير آلية الاستثمار في المنشآت الرياضية، والاستفادة من كل ما يطوّر اللعبة على مستوى "الخليج العربي" عاداً الاتحاد الإماراتي من الاتحادات المهتمة باللعبة على مستوى المنطقة منذ سنوات.

وأوضح أن الاتحاد يهدف إلى التركيز على مراكز تدريب الناشئين لتكون وسيلة لاكتشاف المواهب، كذلك إعداد الكوادر النسائية فنياً وإدارياً وتحكيمياً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور "زيدان" و"الحبتور".. الاتحاد السعودي للبولو يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإماراتي
سبق

وقع الاتحاد السعودي للبولو مذكرة تفاهم مع نظيره الإماراتي للبولو، في محافظة العلا، وذلك على هامش بطولة بولو الصحراء التي اختتمت أمس.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، ورئيس الاتحاد الإماراتي محمد الحبتور، ضمن أهداف الاتحاد بتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لدعم وتنفيذ البرامج والأنشطة لنشر اللعبة في المنطقة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبولو أن الاتحاد يتطلّع إلى تبادل الخبرات والخدمات في مجال تنظيم البطولات والمسابقات، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير آلية الاستثمار في المنشآت الرياضية، والاستفادة من كل ما يطوّر اللعبة على مستوى "الخليج العربي" عاداً الاتحاد الإماراتي من الاتحادات المهتمة باللعبة على مستوى المنطقة منذ سنوات.

وأوضح أن الاتحاد يهدف إلى التركيز على مراكز تدريب الناشئين لتكون وسيلة لاكتشاف المواهب، كذلك إعداد الكوادر النسائية فنياً وإدارياً وتحكيمياً.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:21 PM

بحضور "زيدان" و"الحبتور".. الاتحاد السعودي للبولو يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإماراتي

في محافظة العلا على هامش بطولة بولو الصحراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - العلا
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وقع الاتحاد السعودي للبولو مذكرة تفاهم مع نظيره الإماراتي للبولو، في محافظة العلا، وذلك على هامش بطولة بولو الصحراء التي اختتمت أمس.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، ورئيس الاتحاد الإماراتي محمد الحبتور، ضمن أهداف الاتحاد بتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لدعم وتنفيذ البرامج والأنشطة لنشر اللعبة في المنطقة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبولو أن الاتحاد يتطلّع إلى تبادل الخبرات والخدمات في مجال تنظيم البطولات والمسابقات، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير آلية الاستثمار في المنشآت الرياضية، والاستفادة من كل ما يطوّر اللعبة على مستوى "الخليج العربي" عاداً الاتحاد الإماراتي من الاتحادات المهتمة باللعبة على مستوى المنطقة منذ سنوات.

وأوضح أن الاتحاد يهدف إلى التركيز على مراكز تدريب الناشئين لتكون وسيلة لاكتشاف المواهب، كذلك إعداد الكوادر النسائية فنياً وإدارياً وتحكيمياً.

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