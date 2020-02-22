رُزق عبدالواحد الثبيتي أحد منسوبي شركة الكهرباء بمولود اسماه "سعود" جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه.
"الثبيتي" يرزق بـ "سعود"
رُزق عبدالواحد الثبيتي أحد منسوبي شركة الكهرباء بمولود اسماه "سعود" جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه.
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"الثبيتي" يرزق بـ "سعود"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-22
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
10:28 PM
"الثبيتي" يرزق بـ "سعود"
رُزق عبدالواحد الثبيتي أحد منسوبي شركة الكهرباء بمولود اسماه "سعود" جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه.
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