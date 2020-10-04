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"الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 511 خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشفى العقيق يستقبل 195 حالة تسمم غذائي.. و"الصحة" تدعم بممارسين جدد

إثر تناولهم وجبات من إحدى المطاعم بالمحافظة

استقبل مستشفى العقيق 195 حالة تعاني من أعراض التسمم الغذائي؛ إثر تناولهم وجبات من إحدى المطاعم بالمحافظة، حيث تم تنويم 20 حالة، منها خمس حالات لأطفال.

وقالت صحة الباحة في بيانٍ لها: "تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقه الباحة فهد المجماج قسم الطوارئ وأقسام التنويم صباح اليوم؛ وذلك للاطمئنان على الحالات التي استقبلها مستشفى العقيق إزاء التسمم الذي أصاب عدد من أهالي محافظة العقيق إثر تناولهم وجبات من إحدى المطاعم بالمحافظة، علمًا بأن مستشفى العقيق استقبل 195 حالة تعاني من أعراض تسمم غذائي تمثلت في التقيؤ والإسهال، مما استدعى إلى تنويم 20 حالة وخمسة منهم أطفال، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت وصباح اليوم الأحد".

وأضافت صحة الباحة في بيانها: "صحة الباحة رفعت أهبة الاستعداد في طوارئ المستشفى وأقسام التنويم منذ قدوم أول الحالات، وقد تم دعم المستشفى بممارسين صحين من مستشفيات المنطقة، كما أكدت جاهزية مركز الأزمات والكوارث الصحية وتوجيه المستشفيات المرجعية بالاستعداد لاستقبال الحالات في حالة التحويل".

وبينت بلدية العقيق في بيانٍ لها مماثل: "تود بلدية محافظة العقيق أن توضح بأنها تلقت بلاغًا من الشؤون الصحية بمنطقة الباحة (مستشفى محافظة العقيق) في يوم السبت 16/2/1442هـ مفاده أنه قد راجع المستشفى عدد من حالات التسمم الغذائي ويشتبه بأنه بسبب تناولوجبات غذائية تم الحصول عليها من أحد المطاعم بالمحافظة".

وأضافت البلدية: "على الفور قامت البلدية باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم الحصول على عينات من المطعم وإرسالها إلى المختبر لفحصها والتأكد منها، كما تم إغلاق المطعم احترازياً لحين ظهور النتائج المخبرية وانتظار قرار اللجنة المختصة في مباشرة مثل هذه الحالات".

يأتي هذا فيما تساءل عدد من أهالي محافظة العقيق عن دور بلدية المحافظة في متابعة الاشتراطات الصحية للمطاعم ومدى جديّة مراقبي البلدية وإدارة الرقابة الصحية في تنفيذ جولات صباحية ومسائية للمطاعم للتأكد من سلامة الوجبات المقدمة للمستفيدين، وذلك بعد خلو حساب بلدية العقيق بتويتر من إعلان أية جولات من هذا النوع خلال الفترة القريبة الماضية واكتفائها بإعادة تغريدة للأمانة قبل 20 يوماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى العقيق يستقبل 195 حالة تسمم غذائي.. و"الصحة" تدعم بممارسين جدد
سبق

استقبل مستشفى العقيق 195 حالة تعاني من أعراض التسمم الغذائي؛ إثر تناولهم وجبات من إحدى المطاعم بالمحافظة، حيث تم تنويم 20 حالة، منها خمس حالات لأطفال.

وقالت صحة الباحة في بيانٍ لها: "تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقه الباحة فهد المجماج قسم الطوارئ وأقسام التنويم صباح اليوم؛ وذلك للاطمئنان على الحالات التي استقبلها مستشفى العقيق إزاء التسمم الذي أصاب عدد من أهالي محافظة العقيق إثر تناولهم وجبات من إحدى المطاعم بالمحافظة، علمًا بأن مستشفى العقيق استقبل 195 حالة تعاني من أعراض تسمم غذائي تمثلت في التقيؤ والإسهال، مما استدعى إلى تنويم 20 حالة وخمسة منهم أطفال، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت وصباح اليوم الأحد".

وأضافت صحة الباحة في بيانها: "صحة الباحة رفعت أهبة الاستعداد في طوارئ المستشفى وأقسام التنويم منذ قدوم أول الحالات، وقد تم دعم المستشفى بممارسين صحين من مستشفيات المنطقة، كما أكدت جاهزية مركز الأزمات والكوارث الصحية وتوجيه المستشفيات المرجعية بالاستعداد لاستقبال الحالات في حالة التحويل".

وبينت بلدية العقيق في بيانٍ لها مماثل: "تود بلدية محافظة العقيق أن توضح بأنها تلقت بلاغًا من الشؤون الصحية بمنطقة الباحة (مستشفى محافظة العقيق) في يوم السبت 16/2/1442هـ مفاده أنه قد راجع المستشفى عدد من حالات التسمم الغذائي ويشتبه بأنه بسبب تناولوجبات غذائية تم الحصول عليها من أحد المطاعم بالمحافظة".

وأضافت البلدية: "على الفور قامت البلدية باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم الحصول على عينات من المطعم وإرسالها إلى المختبر لفحصها والتأكد منها، كما تم إغلاق المطعم احترازياً لحين ظهور النتائج المخبرية وانتظار قرار اللجنة المختصة في مباشرة مثل هذه الحالات".

يأتي هذا فيما تساءل عدد من أهالي محافظة العقيق عن دور بلدية المحافظة في متابعة الاشتراطات الصحية للمطاعم ومدى جديّة مراقبي البلدية وإدارة الرقابة الصحية في تنفيذ جولات صباحية ومسائية للمطاعم للتأكد من سلامة الوجبات المقدمة للمستفيدين، وذلك بعد خلو حساب بلدية العقيق بتويتر من إعلان أية جولات من هذا النوع خلال الفترة القريبة الماضية واكتفائها بإعادة تغريدة للأمانة قبل 20 يوماً.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
04:24 PM

مستشفى العقيق يستقبل 195 حالة تسمم غذائي.. و"الصحة" تدعم بممارسين جدد

إثر تناولهم وجبات من إحدى المطاعم بالمحافظة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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استقبل مستشفى العقيق 195 حالة تعاني من أعراض التسمم الغذائي؛ إثر تناولهم وجبات من إحدى المطاعم بالمحافظة، حيث تم تنويم 20 حالة، منها خمس حالات لأطفال.

وقالت صحة الباحة في بيانٍ لها: "تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقه الباحة فهد المجماج قسم الطوارئ وأقسام التنويم صباح اليوم؛ وذلك للاطمئنان على الحالات التي استقبلها مستشفى العقيق إزاء التسمم الذي أصاب عدد من أهالي محافظة العقيق إثر تناولهم وجبات من إحدى المطاعم بالمحافظة، علمًا بأن مستشفى العقيق استقبل 195 حالة تعاني من أعراض تسمم غذائي تمثلت في التقيؤ والإسهال، مما استدعى إلى تنويم 20 حالة وخمسة منهم أطفال، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت وصباح اليوم الأحد".

وأضافت صحة الباحة في بيانها: "صحة الباحة رفعت أهبة الاستعداد في طوارئ المستشفى وأقسام التنويم منذ قدوم أول الحالات، وقد تم دعم المستشفى بممارسين صحين من مستشفيات المنطقة، كما أكدت جاهزية مركز الأزمات والكوارث الصحية وتوجيه المستشفيات المرجعية بالاستعداد لاستقبال الحالات في حالة التحويل".

وبينت بلدية العقيق في بيانٍ لها مماثل: "تود بلدية محافظة العقيق أن توضح بأنها تلقت بلاغًا من الشؤون الصحية بمنطقة الباحة (مستشفى محافظة العقيق) في يوم السبت 16/2/1442هـ مفاده أنه قد راجع المستشفى عدد من حالات التسمم الغذائي ويشتبه بأنه بسبب تناولوجبات غذائية تم الحصول عليها من أحد المطاعم بالمحافظة".

وأضافت البلدية: "على الفور قامت البلدية باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم الحصول على عينات من المطعم وإرسالها إلى المختبر لفحصها والتأكد منها، كما تم إغلاق المطعم احترازياً لحين ظهور النتائج المخبرية وانتظار قرار اللجنة المختصة في مباشرة مثل هذه الحالات".

يأتي هذا فيما تساءل عدد من أهالي محافظة العقيق عن دور بلدية المحافظة في متابعة الاشتراطات الصحية للمطاعم ومدى جديّة مراقبي البلدية وإدارة الرقابة الصحية في تنفيذ جولات صباحية ومسائية للمطاعم للتأكد من سلامة الوجبات المقدمة للمستفيدين، وذلك بعد خلو حساب بلدية العقيق بتويتر من إعلان أية جولات من هذا النوع خلال الفترة القريبة الماضية واكتفائها بإعادة تغريدة للأمانة قبل 20 يوماً.

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