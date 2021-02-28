يوسف شعبان.. رحيل الفارس "ابن عجلان" وضابط المخابرات "محسن ممتاز"

ارتبطت أعماله بأذهان الجماهير على مدى عقود وتوفي متأثراً بإصابته بـ"كورونا"

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان يوسف شعبان (90 عاماً) داخل أحد مستشفيات القاهرة، إثر إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

وقدم الفنان الراحل يوسف شعبان عديد الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى الأعمال المسرحية، ولكن دوره في مسلسل وضحى وابن عجلان كان مختلفاً نظراً لأنه مسلسل باللهجة البدوية التي أتقنها الراحل بامتياز.

وشارك الراحل في مسلسل "وضحى وابن عجلان" في 1975 مع عدد من الممثلين العرب والذي أدى دوره بإبداع، وتناول قصة حب من البادية الأردنية، وجسد فيه الراحل شخصية «ابن عجلان» الذي يقع في غرام «وضحى» (الفنانة سلوى سعيد) ولكن والدها يرفضه، والمسلسل يعد الأكثر مشاهدة في دول الخليج والأردن وسوريا في حينه.

وتخطى عدد أعمال الفنان المئة خلال مسيرته في السينما المصرية التي بدأها عام 1961 من خلال دوره في فيلم “في بيتنا رجل” الذي تولى بطولته النجم العالمي عمر الشريف، ومن أبرز الأفلام السينمائية في رصيد الفنان الراحل “معبودة الجماهير” و”زقاق المدق” و”للرجال فقط” و”كشف المستور”.

أما على صعيد الدراما، فأدى الممثل المصري شخصيات حُفرَت في أذهان الجمهور ولا تزال تُستحضر حتى الآن بين أبناء الجيل الحالي، ومن أبرز محطاته تجسيده شخصية رجل المخابرات المصرية محسن ممتاز في المسلسل المصري الشهير “رأفت الهجان” ودور سلامة فراويلة في مسلسل “المال والبنون”.

ومن أبرز الأعمال الدرامية الأخرى التي قدمها شعبان على الشاشة الصغيرة “الشهد والدموع” و”الضوء الشارد”.

وكانت الحالة الصحية لـ"شعبان"، تدهورت الجمعة بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، ونقله إلى مستشفى العجوزة للعزل قبل أيام. وأكدت زينب يوسف شعبان، في تصريحات صحافية، أن حالة والدها ساءت مساء الخميس، وهو ما اضطر الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.