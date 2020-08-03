النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يصيب 177 لبنانياً خلال 24 ساعة

تسجيل 3 حالات وفاة

سجّل لبنان 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 159 من المُقيمين، و18 من الوافدين من الخارج مؤخراً؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5062 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.837، فيما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 65 بتسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

وأشارت إلى أنها أُجرت 6009 فحوص للفيروس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"كورونا" يصيب 177 لبنانياً خلال 24 ساعة
سبق

سجّل لبنان 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 159 من المُقيمين، و18 من الوافدين من الخارج مؤخراً؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5062 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.837، فيما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 65 بتسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

وأشارت إلى أنها أُجرت 6009 فحوص للفيروس.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
08:55 PM

"كورونا" يصيب 177 لبنانياً خلال 24 ساعة

تسجيل 3 حالات وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
0
50

سجّل لبنان 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 159 من المُقيمين، و18 من الوافدين من الخارج مؤخراً؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5062 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.837، فيما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 65 بتسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

وأشارت إلى أنها أُجرت 6009 فحوص للفيروس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,634
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,126
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,852
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,372

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة