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"صحة مكة": الفحص أثبت أن "طالب الحصبة" سليم وغير مصاب

فريق طبي اتخذ التدابير اللازمة وزار المخالطين للتأكد من سلامتهم

عاين فريق طبي بصحة مكة المكرمة، أمس الأول، حالة اشتباه بإصابة طالب بالحصبة بإحدى مدارس مكة المكرمة؛ وتأكد من سلبية نتيجة الفحص.

جاء ذلك في إطار اتخاذ التدابير العلاجية والوقائية والتوعوية اللازمة المتبعة في وزارة الصحة؛ على صعيد التعامل مع حالة الأمراض الوبائية المُعدية.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: تأتي هذه الإجراءات، ضمن جهود إدارة الصحة العامة بمكة المكرمة؛ للحد من انتشار الأمراض المُعدية والسيطرة عليها قبل تفشيها.

وأضاف: اتخذت الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات المشتبه حسب توجيهات الوزارة؛ وتم تنفيذ التقصي الوبائي عن هذا الاشتباه وأخذ عينات للدم؛ لفحصها في المختبر الوطني، بالإضافة إلى حصر المخالطين المباشرين وغير المباشرين "ومن ضمنهم زملاء الطفل في المدرسة" وزيارتهم من قبل فريق ميداني؛ للتأكد من سلامتهم.

وطمأن الجميع إلى أن النتائج المخبرية للحالة كانت سلبية وخالية من المرض وأن الطفل سليم وأن الحالة الصحية لجميع المخالطين كانت سليمة.

وشدد على ضرورة استقاء المعلومة الصحيحة سواء الطبية أو الصحية من مصادرها المعتمدة.

صحة مكة المكرمة الحصبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة مكة": الفحص أثبت أن "طالب الحصبة" سليم وغير مصاب
سبق

عاين فريق طبي بصحة مكة المكرمة، أمس الأول، حالة اشتباه بإصابة طالب بالحصبة بإحدى مدارس مكة المكرمة؛ وتأكد من سلبية نتيجة الفحص.

جاء ذلك في إطار اتخاذ التدابير العلاجية والوقائية والتوعوية اللازمة المتبعة في وزارة الصحة؛ على صعيد التعامل مع حالة الأمراض الوبائية المُعدية.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: تأتي هذه الإجراءات، ضمن جهود إدارة الصحة العامة بمكة المكرمة؛ للحد من انتشار الأمراض المُعدية والسيطرة عليها قبل تفشيها.

وأضاف: اتخذت الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات المشتبه حسب توجيهات الوزارة؛ وتم تنفيذ التقصي الوبائي عن هذا الاشتباه وأخذ عينات للدم؛ لفحصها في المختبر الوطني، بالإضافة إلى حصر المخالطين المباشرين وغير المباشرين "ومن ضمنهم زملاء الطفل في المدرسة" وزيارتهم من قبل فريق ميداني؛ للتأكد من سلامتهم.

وطمأن الجميع إلى أن النتائج المخبرية للحالة كانت سلبية وخالية من المرض وأن الطفل سليم وأن الحالة الصحية لجميع المخالطين كانت سليمة.

وشدد على ضرورة استقاء المعلومة الصحيحة سواء الطبية أو الصحية من مصادرها المعتمدة.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
06:16 PM

"صحة مكة": الفحص أثبت أن "طالب الحصبة" سليم وغير مصاب

فريق طبي اتخذ التدابير اللازمة وزار المخالطين للتأكد من سلامتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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عاين فريق طبي بصحة مكة المكرمة، أمس الأول، حالة اشتباه بإصابة طالب بالحصبة بإحدى مدارس مكة المكرمة؛ وتأكد من سلبية نتيجة الفحص.

جاء ذلك في إطار اتخاذ التدابير العلاجية والوقائية والتوعوية اللازمة المتبعة في وزارة الصحة؛ على صعيد التعامل مع حالة الأمراض الوبائية المُعدية.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: تأتي هذه الإجراءات، ضمن جهود إدارة الصحة العامة بمكة المكرمة؛ للحد من انتشار الأمراض المُعدية والسيطرة عليها قبل تفشيها.

وأضاف: اتخذت الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات المشتبه حسب توجيهات الوزارة؛ وتم تنفيذ التقصي الوبائي عن هذا الاشتباه وأخذ عينات للدم؛ لفحصها في المختبر الوطني، بالإضافة إلى حصر المخالطين المباشرين وغير المباشرين "ومن ضمنهم زملاء الطفل في المدرسة" وزيارتهم من قبل فريق ميداني؛ للتأكد من سلامتهم.

وطمأن الجميع إلى أن النتائج المخبرية للحالة كانت سلبية وخالية من المرض وأن الطفل سليم وأن الحالة الصحية لجميع المخالطين كانت سليمة.

وشدد على ضرورة استقاء المعلومة الصحيحة سواء الطبية أو الصحية من مصادرها المعتمدة.

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