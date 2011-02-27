الإنذار المبكر يصدر تنبيهين متقدمين للرياض والقصيم

يشمل عدة مواقع بالمنطقتين ويتواصل لأوقات متفاوتة اليوم

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والقصيم لحالة انعدام في الرؤية وأمطار رعدية. في منطقة الرياض وشملت الدوادمي والأجزاء المجاورة، نبه النظام من حالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بدأت الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتستمر حتى الساعة الخامسة واصفا الحالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية إلى أقل من 1 كلم .

وأصدر النظام نتبيها متقدما لمنطقة القصيم وشملت البكيرية - المليداء - مطار القصيم والأجزاء المجاورة من حالة أمطار رعدية تبدأت الساعة الثالثة وعشر دقائق عصرا وتنتهي الساعة السابعة مساءا 19:00 واصفا الحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية .