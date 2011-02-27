النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإنذار المبكر يصدر تنبيهين متقدمين للرياض والقصيم

يشمل عدة مواقع بالمنطقتين ويتواصل لأوقات متفاوتة اليوم

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والقصيم لحالة انعدام في الرؤية وأمطار رعدية. في منطقة الرياض وشملت الدوادمي والأجزاء المجاورة، نبه النظام من حالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بدأت الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتستمر حتى الساعة الخامسة واصفا الحالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية إلى أقل من 1 كلم .

وأصدر النظام نتبيها متقدما لمنطقة القصيم وشملت البكيرية - المليداء - مطار القصيم والأجزاء المجاورة من حالة أمطار رعدية تبدأت الساعة الثالثة وعشر دقائق عصرا وتنتهي الساعة السابعة مساءا 19:00 واصفا الحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإنذار المبكر يصدر تنبيهين متقدمين للرياض والقصيم
سبق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والقصيم لحالة انعدام في الرؤية وأمطار رعدية. في منطقة الرياض وشملت الدوادمي والأجزاء المجاورة، نبه النظام من حالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بدأت الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتستمر حتى الساعة الخامسة واصفا الحالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية إلى أقل من 1 كلم .

وأصدر النظام نتبيها متقدما لمنطقة القصيم وشملت البكيرية - المليداء - مطار القصيم والأجزاء المجاورة من حالة أمطار رعدية تبدأت الساعة الثالثة وعشر دقائق عصرا وتنتهي الساعة السابعة مساءا 19:00 واصفا الحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية .

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
03:32 PM

الإنذار المبكر يصدر تنبيهين متقدمين للرياض والقصيم

يشمل عدة مواقع بالمنطقتين ويتواصل لأوقات متفاوتة اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
31,801

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والقصيم لحالة انعدام في الرؤية وأمطار رعدية. في منطقة الرياض وشملت الدوادمي والأجزاء المجاورة، نبه النظام من حالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بدأت الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتستمر حتى الساعة الخامسة واصفا الحالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية إلى أقل من 1 كلم .

وأصدر النظام نتبيها متقدما لمنطقة القصيم وشملت البكيرية - المليداء - مطار القصيم والأجزاء المجاورة من حالة أمطار رعدية تبدأت الساعة الثالثة وعشر دقائق عصرا وتنتهي الساعة السابعة مساءا 19:00 واصفا الحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية .

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,613
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,480
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,047
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,665

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة