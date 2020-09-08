رجال الأمن ينفذون جولات ميدانية بجنوب جدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات

حرروا مخالفات بحق الأشخاص الذين لم يلتزموا بالاحترازات الوقائية من كورونا

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية على سوق الأهدل وشارع الإسكان بجنوب محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات ومخالفتهم للاحترازات الوقائية.

وتفصيلاً، يأتي ذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث حرر رجال الأمن مخالفات بحق أشخاص لم يلتزموا بالاحترازات الوقائية.



