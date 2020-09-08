النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رجال الأمن ينفذون جولات ميدانية بجنوب جدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات

حرروا مخالفات بحق الأشخاص الذين لم يلتزموا بالاحترازات الوقائية من كورونا

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية على سوق الأهدل وشارع الإسكان بجنوب محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات ومخالفتهم للاحترازات الوقائية.

وتفصيلاً، يأتي ذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث حرر رجال الأمن مخالفات بحق أشخاص لم يلتزموا بالاحترازات الوقائية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رجال الأمن ينفذون جولات ميدانية بجنوب جدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات
سبق

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية على سوق الأهدل وشارع الإسكان بجنوب محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات ومخالفتهم للاحترازات الوقائية.

وتفصيلاً، يأتي ذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث حرر رجال الأمن مخالفات بحق أشخاص لم يلتزموا بالاحترازات الوقائية.


08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
11:21 PM

رجال الأمن ينفذون جولات ميدانية بجنوب جدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات

حرروا مخالفات بحق الأشخاص الذين لم يلتزموا بالاحترازات الوقائية من كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,322

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية على سوق الأهدل وشارع الإسكان بجنوب محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات ومخالفتهم للاحترازات الوقائية.

وتفصيلاً، يأتي ذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث حرر رجال الأمن مخالفات بحق أشخاص لم يلتزموا بالاحترازات الوقائية.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,760
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,786
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,329
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,384

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة