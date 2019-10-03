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"المنصوري" في اتصال هاتفي مع سلطان بن سلمان من الفضاء: أنت الملهم

رائد الفضاء الإماراتي قبل مغادرته المحطة الدولية: تقديراً للأمير والمملكة عموماً

تلقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أول رائد فضاء عربي مسلم، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية.

وثمّن الأمير هذه المكالمة، معبراً عن سعادته بنجاح رحلة "المنصوري" إلى الفضاء، مبيناً أن هذه الرحلة ستعود بالخير ليس على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بل والمنطقة أيضاً.

من جهته، جدد "المنصوري" خلال المكالمة الهاتفية التأكيد على أن أحد أهم أسباب شغفه بريادة الفضاء هو الدور الكبير الذي قام به سمو الأمير سلطان بن سلمان حينما قرأ عن رحلة سموه إلى الفضاء عام 1985م عبر المكوك الفضائي ديسكفري، معبراً في ذات الوقت عن تقديره وشكره للأمير سلطان بن سلمان والمملكة العربية السعودية عموماً، متمنياً أن يكون هناك المزيد من النجاحات المشتركة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح "المنصوري" أنه حرص على إجراء الاتصال الهاتفي في وقت يستعد فيه لمغادرة محطة الفضاء الدولية تقديراً وعرفاناً للأمير سلطان بن سلمان الذي كانت رحلته إلى الفضاء قبل 34 عاماً ملهمة لكل شعوب المنطقة بريادة الفضاء واكتشاف عوالمه.

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"المنصوري" في اتصال هاتفي مع سلطان بن سلمان من الفضاء: أنت الملهم
سبق

تلقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أول رائد فضاء عربي مسلم، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية.

وثمّن الأمير هذه المكالمة، معبراً عن سعادته بنجاح رحلة "المنصوري" إلى الفضاء، مبيناً أن هذه الرحلة ستعود بالخير ليس على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بل والمنطقة أيضاً.

من جهته، جدد "المنصوري" خلال المكالمة الهاتفية التأكيد على أن أحد أهم أسباب شغفه بريادة الفضاء هو الدور الكبير الذي قام به سمو الأمير سلطان بن سلمان حينما قرأ عن رحلة سموه إلى الفضاء عام 1985م عبر المكوك الفضائي ديسكفري، معبراً في ذات الوقت عن تقديره وشكره للأمير سلطان بن سلمان والمملكة العربية السعودية عموماً، متمنياً أن يكون هناك المزيد من النجاحات المشتركة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح "المنصوري" أنه حرص على إجراء الاتصال الهاتفي في وقت يستعد فيه لمغادرة محطة الفضاء الدولية تقديراً وعرفاناً للأمير سلطان بن سلمان الذي كانت رحلته إلى الفضاء قبل 34 عاماً ملهمة لكل شعوب المنطقة بريادة الفضاء واكتشاف عوالمه.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
02:08 PM

"المنصوري" في اتصال هاتفي مع سلطان بن سلمان من الفضاء: أنت الملهم

رائد الفضاء الإماراتي قبل مغادرته المحطة الدولية: تقديراً للأمير والمملكة عموماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أول رائد فضاء عربي مسلم، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية.

وثمّن الأمير هذه المكالمة، معبراً عن سعادته بنجاح رحلة "المنصوري" إلى الفضاء، مبيناً أن هذه الرحلة ستعود بالخير ليس على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بل والمنطقة أيضاً.

من جهته، جدد "المنصوري" خلال المكالمة الهاتفية التأكيد على أن أحد أهم أسباب شغفه بريادة الفضاء هو الدور الكبير الذي قام به سمو الأمير سلطان بن سلمان حينما قرأ عن رحلة سموه إلى الفضاء عام 1985م عبر المكوك الفضائي ديسكفري، معبراً في ذات الوقت عن تقديره وشكره للأمير سلطان بن سلمان والمملكة العربية السعودية عموماً، متمنياً أن يكون هناك المزيد من النجاحات المشتركة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح "المنصوري" أنه حرص على إجراء الاتصال الهاتفي في وقت يستعد فيه لمغادرة محطة الفضاء الدولية تقديراً وعرفاناً للأمير سلطان بن سلمان الذي كانت رحلته إلى الفضاء قبل 34 عاماً ملهمة لكل شعوب المنطقة بريادة الفضاء واكتشاف عوالمه.

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