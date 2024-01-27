"فروسية حائل" يقيم حفل سباقه الـ13 على دعم نادي سباقات الخيال

تضمن ستة أشواط.. و"التبيناوي" يسلم الكأس والدروع للفائزين

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، حفل سباقه الثالث عشر على دعم نادي سباقات الخيال بستة أشواط.



وحصل على المركز الأول "مفتوح مواليد 2019م" الجواد طعيم للمالك محمد راشد العبيد، والمدرب علي عبيد العبيد، والخيال محمد الفهيد، فيما حقق الشوط الثاني لمفتوح الخيل العربية، الجواد "طي المشناء" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء، والخيال خالد الشرار.



وفاز بالشوط الثالث "للدرجة المبتدئة" الجواد "كولينان" للمالك فهد محمد التميمي، والمدرب عبدالله فهد التميمي، والخيال أيمن العنزي، فيما نال "فاتل" المركز الأول في الشوط الرابع لمفتوح الدرجات بالخيال خالد الشرار، والمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي.



وحصل الجواد "عدام" على المركز الأول في الشوط الخامس "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" للمالك سعود الأسلمي، والمدرب عبدالله المذعور والخيال توفيق الخضير.



وفي الشوط السادس مفتوح مواليد 2018م حتى الثالثة، حقق الجواد "معشمني" المركز الأول للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، بالخيال ماجد السرحاني.



وفي نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، الكأس والدروع للفائزين.