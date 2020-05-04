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ذُكروا في القرآن.. "رجل صالح" نقل أعظم عروش الملوك في طرفة عين.. هذه قصته

ليس جنيًّا بل عابدًا حكيمًا.. وقيل في بعض التفاسير إنه كان عالمًا

تستمر "سبق" في سرد قصص شخصيات ذُكرت في القرآن الكريم؛ لنعتبر منها، ونفهم المقصود من وراء ذكرها.

وفي التقرير الثالث في شهر رمضان 1441 اخترنا شخصية آمنت بربها، واتبعت نبي الله موسى والكتاب الذي أُنزل معه، وكان موجودًا في مجلس النبي سليمان عندما وصله خبر مملكة سبأ والملكة بلقيس، وما تعبد من دون الله، وانتهى الأمر بزيارة ملكية من بلقيس للملك النبي في فلسطين.

وعندما اقتربت الملكة من قصر سليمان طلب من حاشيته أن يحضروا عرشها، وكان عظيمًا، لا مثيل له، فرد أحد جنود سليمان، وكان عفريتًا من الجن، بأنه يستطيع إحضار العرش قبل قيام ومغادرة الملك سليمان مقامه الذي هو فيه. وحسب تفسيرَي القرطبي والطبري، كان النبي سليمان يمكث في مكانه من الفجر حتى الظهر وقت زوال الشمس.

وقالت شخصيتنا اليوم، الذي كان أحد الرجال الموجودين في ذلك الموقف: "أيضًا أنا أيها الملك آتيك بهذا العرش قبل أن يعود إليك طرفك"، أي عندما تنظر بعيدًا ثم تغمض عينيك، ستجده بين يديك. وهذا هو الرجل الصالح الذي سُمي في بعض التفاسير "آصف بن برخيا"، وكان عنده علم من الكتاب، أي مؤمن بكتاب موسى، وكان عابدًا حكيمًا، وقيل في بعض التفاسير إنه كان عالمًا باسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.

وأحضر الرجل الصالح العرش، وشكر الملك النبي سليمان ربه.

قال الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} (سورة النمل/ 38- 40).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذُكروا في القرآن.. "رجل صالح" نقل أعظم عروش الملوك في طرفة عين.. هذه قصته
سبق

تستمر "سبق" في سرد قصص شخصيات ذُكرت في القرآن الكريم؛ لنعتبر منها، ونفهم المقصود من وراء ذكرها.

وفي التقرير الثالث في شهر رمضان 1441 اخترنا شخصية آمنت بربها، واتبعت نبي الله موسى والكتاب الذي أُنزل معه، وكان موجودًا في مجلس النبي سليمان عندما وصله خبر مملكة سبأ والملكة بلقيس، وما تعبد من دون الله، وانتهى الأمر بزيارة ملكية من بلقيس للملك النبي في فلسطين.

وعندما اقتربت الملكة من قصر سليمان طلب من حاشيته أن يحضروا عرشها، وكان عظيمًا، لا مثيل له، فرد أحد جنود سليمان، وكان عفريتًا من الجن، بأنه يستطيع إحضار العرش قبل قيام ومغادرة الملك سليمان مقامه الذي هو فيه. وحسب تفسيرَي القرطبي والطبري، كان النبي سليمان يمكث في مكانه من الفجر حتى الظهر وقت زوال الشمس.

وقالت شخصيتنا اليوم، الذي كان أحد الرجال الموجودين في ذلك الموقف: "أيضًا أنا أيها الملك آتيك بهذا العرش قبل أن يعود إليك طرفك"، أي عندما تنظر بعيدًا ثم تغمض عينيك، ستجده بين يديك. وهذا هو الرجل الصالح الذي سُمي في بعض التفاسير "آصف بن برخيا"، وكان عنده علم من الكتاب، أي مؤمن بكتاب موسى، وكان عابدًا حكيمًا، وقيل في بعض التفاسير إنه كان عالمًا باسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.

وأحضر الرجل الصالح العرش، وشكر الملك النبي سليمان ربه.

قال الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} (سورة النمل/ 38- 40).

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:49 AM

ذُكروا في القرآن.. "رجل صالح" نقل أعظم عروش الملوك في طرفة عين.. هذه قصته

ليس جنيًّا بل عابدًا حكيمًا.. وقيل في بعض التفاسير إنه كان عالمًا

A A A
خالد خليل - الرياض
5
11,525

تستمر "سبق" في سرد قصص شخصيات ذُكرت في القرآن الكريم؛ لنعتبر منها، ونفهم المقصود من وراء ذكرها.

وفي التقرير الثالث في شهر رمضان 1441 اخترنا شخصية آمنت بربها، واتبعت نبي الله موسى والكتاب الذي أُنزل معه، وكان موجودًا في مجلس النبي سليمان عندما وصله خبر مملكة سبأ والملكة بلقيس، وما تعبد من دون الله، وانتهى الأمر بزيارة ملكية من بلقيس للملك النبي في فلسطين.

وعندما اقتربت الملكة من قصر سليمان طلب من حاشيته أن يحضروا عرشها، وكان عظيمًا، لا مثيل له، فرد أحد جنود سليمان، وكان عفريتًا من الجن، بأنه يستطيع إحضار العرش قبل قيام ومغادرة الملك سليمان مقامه الذي هو فيه. وحسب تفسيرَي القرطبي والطبري، كان النبي سليمان يمكث في مكانه من الفجر حتى الظهر وقت زوال الشمس.

وقالت شخصيتنا اليوم، الذي كان أحد الرجال الموجودين في ذلك الموقف: "أيضًا أنا أيها الملك آتيك بهذا العرش قبل أن يعود إليك طرفك"، أي عندما تنظر بعيدًا ثم تغمض عينيك، ستجده بين يديك. وهذا هو الرجل الصالح الذي سُمي في بعض التفاسير "آصف بن برخيا"، وكان عنده علم من الكتاب، أي مؤمن بكتاب موسى، وكان عابدًا حكيمًا، وقيل في بعض التفاسير إنه كان عالمًا باسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.

وأحضر الرجل الصالح العرش، وشكر الملك النبي سليمان ربه.

قال الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} (سورة النمل/ 38- 40).

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