"رجال ألمع" تسجل أعلى كمية هطول مطري اليوم

"البيئة": سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منذر العوص - رجال ألمع "في منطقة عسير" ، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم السبت .

وقالت وزارة البيئة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم السبت بتاريخ 16/ 9/ 1441هـ، في منذر العوص/ رجال ألمع بمنطقة عسير.