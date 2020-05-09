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"رجال ألمع" تسجل أعلى كمية هطول مطري اليوم

"البيئة": سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منذر العوص - رجال ألمع "في منطقة عسير" ، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم السبت .

وقالت وزارة البيئة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم السبت بتاريخ 16/ 9/ 1441هـ، في منذر العوص/ رجال ألمع بمنطقة عسير.

وزارة البيئة والمياه والزراعة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رجال ألمع" تسجل أعلى كمية هطول مطري اليوم
سبق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منذر العوص - رجال ألمع "في منطقة عسير" ، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم السبت .

وقالت وزارة البيئة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم السبت بتاريخ 16/ 9/ 1441هـ، في منذر العوص/ رجال ألمع بمنطقة عسير.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
09:41 PM

"رجال ألمع" تسجل أعلى كمية هطول مطري اليوم

"البيئة": سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,994

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منذر العوص - رجال ألمع "في منطقة عسير" ، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم السبت .

وقالت وزارة البيئة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم السبت بتاريخ 16/ 9/ 1441هـ، في منذر العوص/ رجال ألمع بمنطقة عسير.

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