نائب أمير الرياض يعزي أسرة الرويتع والعيبان

قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الرويتع والعيبان في وفاة والدة عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع هيا بنت عبدالله العيبان - رحمها الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الرويتع والعيبان عن شكرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.