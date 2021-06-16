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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد في 4 مناطق

بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 130 يوماً 1588 مسجداً؛ حرصاً على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي: أربعة مساجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة مساجد بمنطقة عسير ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الرياض.

وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي حرصًا على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد في 4 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 130 يوماً 1588 مسجداً؛ حرصاً على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي: أربعة مساجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة مساجد بمنطقة عسير ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الرياض.

وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي حرصًا على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
02:42 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد في 4 مناطق

بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 130 يوماً 1588 مسجداً؛ حرصاً على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي: أربعة مساجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة مساجد بمنطقة عسير ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الرياض.

وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي حرصًا على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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