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"المياه ": نعمل على إدارة عدد من المشاريع التنفيذية والتشغيلية بالشرقية بـ 3.5 مليارات ريال

لتطوير المنظومة المائية والبيئية

تفقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، المشاريع التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن جولاته التفقدية للعمليات التشغيلية لخدمات المياه في مناطق المملكة.
وطمأن الموكلي العملاء في المنطقة الشرقية باستقرار الضخ اليومي للمياه، مبينًا أنه يجري توزيع ما يقارب من 2 مليون متر مكعب يوميًا من المياه في المنطقة خلال فترة الصيف، وذلك بمساندة الشريك الرئيسي للشركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وبدأت جولة الموكلي من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الدمام، ثم انتقل إلى مشروع شبكات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في حي ضاحية الملك فهد، كما تفقد أيضًا محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بالخُبر والتي صممت بطاقة معالجة 70 ألف متر مكعب باليوم بتكلفة 268 مليون ريال طبقًا لأحدث التقنيات الصديقة للبيئة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي حيث يتم إنتاج الكلور السائل ذاتيًا مما يزيد من معدلات الأمن والسلامة كما تستخدم الحمأة لإنتاج غاز الميثان والذي يستخدم في إنتاج 30 % من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطة، وتستقبل المحطة مياه الصرف الصحي من حي أجيال السكني والظهران وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما يتم ضخ كامل الكميات المنتجة من المحطة لاستخدامات الري بواسطة محطات ضخ وخطوط ناقلة بتكلفة 257 مليون ريال.
كما وقف الموكلي على موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدمام والتي تم إسنادها مؤخرًا للقطاع الخاص. وأوضح أن تنفيذ المحطة يتم من خلال مرحلتين، الأولى تعالج نحو 200 ألف م3 يوميًا في الربع الثاني من عام 2022، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2022، بحيث تبلغ الطاقة الاجمالية للمحطة 350 ألف م3 يوميًا.
واطلع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية على عرض يتضمن المشاريع التي تنفذ في المنطقة الشرقية بعدد (93) مشروعًا للخدمات المائية والبيئية بتكلفة 2.7 مليار ريال، وتشمل تطوير محطات تنقية المياه، وإنشاء شبكات لخدمات المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات ومحطات للضخ، وأخرى للرفع وخطوط للطرد، إضافة إلى مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.
وكذلك اطلع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية على عرض يتضمن المشاريع التشغيلية في المنطقة الشرقية بعدد (46) مشروعًا للخدمات المائية والبيئية بتكلفة 835 مليون ريال، وتشمل تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات الضخ للمياه والخزانات ومنظومة شبكات خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقه الشرقية.
وحث الموكلي المسؤولين في الإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة الشرقية ببذل المزيد من الجهود، وذلك من أجل الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاعي المياه والمعالجة البيئية، مبينًا أن المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة تأتي لتعزيز منظومة مصادر المياه والبنى التحتية للخدمات، وزيادة نسبة التغطية وفقًا لمرتكزات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويوفر إمدادًا آمنًا من خلال خدمات عالية الجودة والكفاءة.
وبيّن أن الشركة تعمل مع المؤسسة العامة للري وشركة أرامكو السعودية وعدد من الجهات الأخرى للاستفادة من إنتاج محطات المعالجة الثلاثية في المنطقة، حيث ارتفعت معدلات الضخ خلال هذا العام بنسبة 35%، حيث بلغت كمية المياه التي يتم ضخها من الخبر حوالي 135 ألف م3/يوم، تضاف إلى ما يتم إنتاجه في محطات محافظة الأحساء للاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً وفقًا للمعدلات العالمية المعمول بها في ري المزروعات، والمساهمة في المحافظة على موارد المياه الجوفية.

شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه ": نعمل على إدارة عدد من المشاريع التنفيذية والتشغيلية بالشرقية بـ 3.5 مليارات ريال
سبق

تفقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، المشاريع التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن جولاته التفقدية للعمليات التشغيلية لخدمات المياه في مناطق المملكة.
وطمأن الموكلي العملاء في المنطقة الشرقية باستقرار الضخ اليومي للمياه، مبينًا أنه يجري توزيع ما يقارب من 2 مليون متر مكعب يوميًا من المياه في المنطقة خلال فترة الصيف، وذلك بمساندة الشريك الرئيسي للشركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وبدأت جولة الموكلي من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الدمام، ثم انتقل إلى مشروع شبكات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في حي ضاحية الملك فهد، كما تفقد أيضًا محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بالخُبر والتي صممت بطاقة معالجة 70 ألف متر مكعب باليوم بتكلفة 268 مليون ريال طبقًا لأحدث التقنيات الصديقة للبيئة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي حيث يتم إنتاج الكلور السائل ذاتيًا مما يزيد من معدلات الأمن والسلامة كما تستخدم الحمأة لإنتاج غاز الميثان والذي يستخدم في إنتاج 30 % من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطة، وتستقبل المحطة مياه الصرف الصحي من حي أجيال السكني والظهران وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما يتم ضخ كامل الكميات المنتجة من المحطة لاستخدامات الري بواسطة محطات ضخ وخطوط ناقلة بتكلفة 257 مليون ريال.
كما وقف الموكلي على موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدمام والتي تم إسنادها مؤخرًا للقطاع الخاص. وأوضح أن تنفيذ المحطة يتم من خلال مرحلتين، الأولى تعالج نحو 200 ألف م3 يوميًا في الربع الثاني من عام 2022، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2022، بحيث تبلغ الطاقة الاجمالية للمحطة 350 ألف م3 يوميًا.
واطلع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية على عرض يتضمن المشاريع التي تنفذ في المنطقة الشرقية بعدد (93) مشروعًا للخدمات المائية والبيئية بتكلفة 2.7 مليار ريال، وتشمل تطوير محطات تنقية المياه، وإنشاء شبكات لخدمات المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات ومحطات للضخ، وأخرى للرفع وخطوط للطرد، إضافة إلى مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.
وكذلك اطلع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية على عرض يتضمن المشاريع التشغيلية في المنطقة الشرقية بعدد (46) مشروعًا للخدمات المائية والبيئية بتكلفة 835 مليون ريال، وتشمل تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات الضخ للمياه والخزانات ومنظومة شبكات خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقه الشرقية.
وحث الموكلي المسؤولين في الإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة الشرقية ببذل المزيد من الجهود، وذلك من أجل الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاعي المياه والمعالجة البيئية، مبينًا أن المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة تأتي لتعزيز منظومة مصادر المياه والبنى التحتية للخدمات، وزيادة نسبة التغطية وفقًا لمرتكزات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويوفر إمدادًا آمنًا من خلال خدمات عالية الجودة والكفاءة.
وبيّن أن الشركة تعمل مع المؤسسة العامة للري وشركة أرامكو السعودية وعدد من الجهات الأخرى للاستفادة من إنتاج محطات المعالجة الثلاثية في المنطقة، حيث ارتفعت معدلات الضخ خلال هذا العام بنسبة 35%، حيث بلغت كمية المياه التي يتم ضخها من الخبر حوالي 135 ألف م3/يوم، تضاف إلى ما يتم إنتاجه في محطات محافظة الأحساء للاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً وفقًا للمعدلات العالمية المعمول بها في ري المزروعات، والمساهمة في المحافظة على موارد المياه الجوفية.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
06:59 PM

"المياه ": نعمل على إدارة عدد من المشاريع التنفيذية والتشغيلية بالشرقية بـ 3.5 مليارات ريال

لتطوير المنظومة المائية والبيئية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تفقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، المشاريع التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن جولاته التفقدية للعمليات التشغيلية لخدمات المياه في مناطق المملكة.
وطمأن الموكلي العملاء في المنطقة الشرقية باستقرار الضخ اليومي للمياه، مبينًا أنه يجري توزيع ما يقارب من 2 مليون متر مكعب يوميًا من المياه في المنطقة خلال فترة الصيف، وذلك بمساندة الشريك الرئيسي للشركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وبدأت جولة الموكلي من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الدمام، ثم انتقل إلى مشروع شبكات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في حي ضاحية الملك فهد، كما تفقد أيضًا محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بالخُبر والتي صممت بطاقة معالجة 70 ألف متر مكعب باليوم بتكلفة 268 مليون ريال طبقًا لأحدث التقنيات الصديقة للبيئة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي حيث يتم إنتاج الكلور السائل ذاتيًا مما يزيد من معدلات الأمن والسلامة كما تستخدم الحمأة لإنتاج غاز الميثان والذي يستخدم في إنتاج 30 % من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطة، وتستقبل المحطة مياه الصرف الصحي من حي أجيال السكني والظهران وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما يتم ضخ كامل الكميات المنتجة من المحطة لاستخدامات الري بواسطة محطات ضخ وخطوط ناقلة بتكلفة 257 مليون ريال.
كما وقف الموكلي على موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدمام والتي تم إسنادها مؤخرًا للقطاع الخاص. وأوضح أن تنفيذ المحطة يتم من خلال مرحلتين، الأولى تعالج نحو 200 ألف م3 يوميًا في الربع الثاني من عام 2022، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2022، بحيث تبلغ الطاقة الاجمالية للمحطة 350 ألف م3 يوميًا.
واطلع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية على عرض يتضمن المشاريع التي تنفذ في المنطقة الشرقية بعدد (93) مشروعًا للخدمات المائية والبيئية بتكلفة 2.7 مليار ريال، وتشمل تطوير محطات تنقية المياه، وإنشاء شبكات لخدمات المياه والصرف الصحي، وإنشاء خزانات ومحطات للضخ، وأخرى للرفع وخطوط للطرد، إضافة إلى مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.
وكذلك اطلع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية على عرض يتضمن المشاريع التشغيلية في المنطقة الشرقية بعدد (46) مشروعًا للخدمات المائية والبيئية بتكلفة 835 مليون ريال، وتشمل تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات الضخ للمياه والخزانات ومنظومة شبكات خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقه الشرقية.
وحث الموكلي المسؤولين في الإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة الشرقية ببذل المزيد من الجهود، وذلك من أجل الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاعي المياه والمعالجة البيئية، مبينًا أن المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة تأتي لتعزيز منظومة مصادر المياه والبنى التحتية للخدمات، وزيادة نسبة التغطية وفقًا لمرتكزات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويوفر إمدادًا آمنًا من خلال خدمات عالية الجودة والكفاءة.
وبيّن أن الشركة تعمل مع المؤسسة العامة للري وشركة أرامكو السعودية وعدد من الجهات الأخرى للاستفادة من إنتاج محطات المعالجة الثلاثية في المنطقة، حيث ارتفعت معدلات الضخ خلال هذا العام بنسبة 35%، حيث بلغت كمية المياه التي يتم ضخها من الخبر حوالي 135 ألف م3/يوم، تضاف إلى ما يتم إنتاجه في محطات محافظة الأحساء للاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً وفقًا للمعدلات العالمية المعمول بها في ري المزروعات، والمساهمة في المحافظة على موارد المياه الجوفية.

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