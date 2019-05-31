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"أمانة الرياض" تنجز عدداً من أعمال الصيانة خلال أسبوع

رفعاً لجودة وكفاءة الطرق.. سفلتة ودهانات وإصلاح هبوطات

نشرت أمانة الرياض مجموع ما تمّ إنجازه من أعمال خلال الأسبوع الماضي لرفع جودة وكفاءة الطرق.

وحدّدت الأمانة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر الفترة من 22 إلى 27 مايو للأعمال المنجزة، لافتة إلى أنه تمّ إنجاز 256.156 م2 من أعمال السفلتة، و30.265م2 من إصلاح الحفر والهبوطات، و6.624م2 للدهانات الأرضية خلال تلك الفترة.

وأضافت الأمانة أنه تمّ إنجاز صيانة الأرصفة باستخدام 54م 2 بلاط، و188 م2 إنترلوك و2.293 متراً طولياً من البرودرات.

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"أمانة الرياض" تنجز عدداً من أعمال الصيانة خلال أسبوع
سبق

نشرت أمانة الرياض مجموع ما تمّ إنجازه من أعمال خلال الأسبوع الماضي لرفع جودة وكفاءة الطرق.

وحدّدت الأمانة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر الفترة من 22 إلى 27 مايو للأعمال المنجزة، لافتة إلى أنه تمّ إنجاز 256.156 م2 من أعمال السفلتة، و30.265م2 من إصلاح الحفر والهبوطات، و6.624م2 للدهانات الأرضية خلال تلك الفترة.

وأضافت الأمانة أنه تمّ إنجاز صيانة الأرصفة باستخدام 54م 2 بلاط، و188 م2 إنترلوك و2.293 متراً طولياً من البرودرات.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
09:38 AM

"أمانة الرياض" تنجز عدداً من أعمال الصيانة خلال أسبوع

رفعاً لجودة وكفاءة الطرق.. سفلتة ودهانات وإصلاح هبوطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت أمانة الرياض مجموع ما تمّ إنجازه من أعمال خلال الأسبوع الماضي لرفع جودة وكفاءة الطرق.

وحدّدت الأمانة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر الفترة من 22 إلى 27 مايو للأعمال المنجزة، لافتة إلى أنه تمّ إنجاز 256.156 م2 من أعمال السفلتة، و30.265م2 من إصلاح الحفر والهبوطات، و6.624م2 للدهانات الأرضية خلال تلك الفترة.

وأضافت الأمانة أنه تمّ إنجاز صيانة الأرصفة باستخدام 54م 2 بلاط، و188 م2 إنترلوك و2.293 متراً طولياً من البرودرات.

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