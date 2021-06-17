أكد رئيس مجلس علماء باكستان الممثل الخاص لرئيس الوزراء للوئام الشيخ طاهر محمود أشرفي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين راعت مصالح الأمة وحققت مبتغى علمائها ولا ينكر فضلها في خدمة الحرمين الشريفين بخاصة والإسلام بعامة إلا جاحد. وقال الأشرفي لقاء بالفيديو وثقه الزميل عبدالله العنزي: نعلن التأييد الكامل للإعلان الذي قامت به وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والمتضمن قرار المملكة تنظيم شعيرة الحج لهذا العام 1442 واقتصار أداء مناسك الحج لعدد 60000 مواطن ومقيم داخل المملكة فقط، علاوة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية المعتمدة من جميع الجهات المعنية بالتعامل مع جائحة كورونا كوفيد 19 . وأكد "الأشرفي" أن القرار يأتي انطلاقًا من حرص القيادة السعودية على إقامة شعيرة الحج بشكل آمن يضمن سلامة جميع حجاج هذا العام من مهددات جائحة فيروس كورونا المستجد بأشكاله المتحورة والخطيرة التي تهدد أمن وسلامة الإنسان. وأكد رئيس مجلس علماء باكستان بأن القرار يهدف للمحافظة على أمن الحج وسلامة الحجاج من خلال تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعتمدة عالمياً منذ بداية ظهور الجائحة وانتشارها على مستوى العالم للحد من الآثار السلبية للجائحة والحد من انتشارها من خلال حشود الحجاج والمعتمرين. وأضاف "الأشرفي": إن تنظيم الحج خلال موسم هذا العام يأتي بصورة استثنائية غير اعتيادية وسط تحديات كبيرة واستمرار خطورة جائحة كورونا وانتشارها السريع وتحوراتها العالمية وعدم توفر العدد الكافي من اللقاح المطلوب لوقاية الجميع، وهنا تأتي صعوبة الموقف، ونطرح السؤال الكبير ونبحث عن أهم وأفضل الوسائل والطرق المتاحة لحفظ سلامة الجميع. وأردف: ولا شك أن التحدي الأكبر يقع على المملكة العربية السعودية بحكم مسؤوليتها عن تأمين سلامة جميع الحجاج، وهي مسؤولية إنسانية وشرعية عظيمة تحملتها المملكة وقيادتها منذ تأسيسها، وقامت بواجباتها بكل جدارة وحققت أعلى درجات المحافظة على أمن وسلامة الحجاج.

"الأشرفي": المملكة راعت مصالح الأمة ومقاصد الشريعة جراء قرار حج هذا العام عبدالله العنزي سبق 2021-06-17 أكد رئيس مجلس علماء باكستان الممثل الخاص لرئيس الوزراء للوئام الشيخ طاهر محمود أشرفي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين راعت مصالح الأمة وحققت مبتغى علمائها ولا ينكر فضلها في خدمة الحرمين الشريفين بخاصة والإسلام بعامة إلا جاحد.



وقال الأشرفي لقاء بالفيديو وثقه الزميل عبدالله العنزي: نعلن التأييد الكامل للإعلان الذي قامت به وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والمتضمن قرار المملكة تنظيم شعيرة الحج لهذا العام 1442 واقتصار أداء مناسك الحج لعدد 60000 مواطن ومقيم داخل المملكة فقط، علاوة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية المعتمدة من جميع الجهات المعنية بالتعامل مع جائحة كورونا كوفيد 19 .



وأكد "الأشرفي" أن القرار يأتي انطلاقًا من حرص القيادة السعودية على إقامة شعيرة الحج بشكل آمن يضمن سلامة جميع حجاج هذا العام من مهددات جائحة فيروس كورونا المستجد بأشكاله المتحورة والخطيرة التي تهدد أمن وسلامة الإنسان.



وأكد رئيس مجلس علماء باكستان بأن القرار يهدف للمحافظة على أمن الحج وسلامة الحجاج من خلال تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعتمدة عالمياً منذ بداية ظهور الجائحة وانتشارها على مستوى العالم للحد من الآثار السلبية للجائحة والحد من انتشارها من خلال حشود الحجاج والمعتمرين.



وأضاف "الأشرفي": إن تنظيم الحج خلال موسم هذا العام يأتي بصورة استثنائية غير اعتيادية وسط تحديات كبيرة واستمرار خطورة جائحة كورونا وانتشارها السريع وتحوراتها العالمية وعدم توفر العدد الكافي من اللقاح المطلوب لوقاية الجميع، وهنا تأتي صعوبة الموقف، ونطرح السؤال الكبير ونبحث عن أهم وأفضل الوسائل والطرق المتاحة لحفظ سلامة الجميع.



وأردف: ولا شك أن التحدي الأكبر يقع على المملكة العربية السعودية بحكم مسؤوليتها عن تأمين سلامة جميع الحجاج، وهي مسؤولية إنسانية وشرعية عظيمة تحملتها المملكة وقيادتها منذ تأسيسها، وقامت بواجباتها بكل جدارة وحققت أعلى درجات المحافظة على أمن وسلامة الحجاج.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 07:01 PM

"الأشرفي": المملكة راعت مصالح الأمة ومقاصد الشريعة جراء قرار حج هذا العام قال: لا ينكر فضل السعودية إلا حاقد ومعارضو القرار جهلة بعيدون عن الحق





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أكد رئيس مجلس علماء باكستان الممثل الخاص لرئيس الوزراء للوئام الشيخ طاهر محمود أشرفي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين راعت مصالح الأمة وحققت مبتغى علمائها ولا ينكر فضلها في خدمة الحرمين الشريفين بخاصة والإسلام بعامة إلا جاحد.



وقال الأشرفي لقاء بالفيديو وثقه الزميل عبدالله العنزي: نعلن التأييد الكامل للإعلان الذي قامت به وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والمتضمن قرار المملكة تنظيم شعيرة الحج لهذا العام 1442 واقتصار أداء مناسك الحج لعدد 60000 مواطن ومقيم داخل المملكة فقط، علاوة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية المعتمدة من جميع الجهات المعنية بالتعامل مع جائحة كورونا كوفيد 19 .



وأكد "الأشرفي" أن القرار يأتي انطلاقًا من حرص القيادة السعودية على إقامة شعيرة الحج بشكل آمن يضمن سلامة جميع حجاج هذا العام من مهددات جائحة فيروس كورونا المستجد بأشكاله المتحورة والخطيرة التي تهدد أمن وسلامة الإنسان.



وأكد رئيس مجلس علماء باكستان بأن القرار يهدف للمحافظة على أمن الحج وسلامة الحجاج من خلال تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعتمدة عالمياً منذ بداية ظهور الجائحة وانتشارها على مستوى العالم للحد من الآثار السلبية للجائحة والحد من انتشارها من خلال حشود الحجاج والمعتمرين.



وأضاف "الأشرفي": إن تنظيم الحج خلال موسم هذا العام يأتي بصورة استثنائية غير اعتيادية وسط تحديات كبيرة واستمرار خطورة جائحة كورونا وانتشارها السريع وتحوراتها العالمية وعدم توفر العدد الكافي من اللقاح المطلوب لوقاية الجميع، وهنا تأتي صعوبة الموقف، ونطرح السؤال الكبير ونبحث عن أهم وأفضل الوسائل والطرق المتاحة لحفظ سلامة الجميع.



وأردف: ولا شك أن التحدي الأكبر يقع على المملكة العربية السعودية بحكم مسؤوليتها عن تأمين سلامة جميع الحجاج، وهي مسؤولية إنسانية وشرعية عظيمة تحملتها المملكة وقيادتها منذ تأسيسها، وقامت بواجباتها بكل جدارة وحققت أعلى درجات المحافظة على أمن وسلامة الحجاج.