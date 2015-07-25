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"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21"

"الجهني": ننسق في "مناسك" مع شركات روسية لـ "نقل التكنولوجيا والتوطين"

قال الرئيس التنفيذي لشركة "مناسك" للطيران، يوسف الجهني، إن شركته تسعى لإبرام اتفاقيات مع شركات تصنيع روسية بهدف نقل تكنولوجيا صناعة الطائرات إلى المملكة.

وقال في حديث مع قناة "روسيا اليوم": "ما نصبو إليه كشركة قيد التأسيس ليس فقط شراء طائرات؛ بل نسعى لنقل تكنولوجيا صناعة الطيران إلى المملكة، وعرضنا على الروس إنشاء مصنع روسي سعودي مشترك لتوطين صناعة النقل الجوي".

وأوضح "الجهني"؛ أنه خلال مشاركته في معرض "ماكس 2021"، اهتمت شركته بشكلٍ خاص بطائرة "إم إس 21" الروسية، التي تتميّز بـ"تقنية وأجهزة ملاحة متطورة، مع ارتفاع مؤشر السلامة بها، واستخدامها مواد تصنيعية جديدة".

ولفت إلى أن الطائرة المذكورة تستهلك الوقود بشكل أقل بكثير، ما يمثل ورقة رابحة بخصوص تكلفتها التشغيلية، فضلًا عن سعرها التنافسي، وأشار إلى أن الشركة الروسية المصنّعة للطائرة رحبت بفكرة نقل تكنولوجيا التصنيع إلى المملكة، مضيفاً "نحن ندرس فكرة إنشاء مصنع تجميع وإنتاج بالسعودية ونأخذ الموافقات اللازمة من الجانبين".

كما أعرب "الجهني"؛ عن أمله في أن تتمكّن شركته من تصدير الطائرة السعودية الصُنع مستقبلاً بعد حصولها على التراخيص اللازمة للطيران.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، وسط مشاركة دولية واسعة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ 15 في روسيا من 20 حتى 25 يوليو الجاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21"
سبق

قال الرئيس التنفيذي لشركة "مناسك" للطيران، يوسف الجهني، إن شركته تسعى لإبرام اتفاقيات مع شركات تصنيع روسية بهدف نقل تكنولوجيا صناعة الطائرات إلى المملكة.

وقال في حديث مع قناة "روسيا اليوم": "ما نصبو إليه كشركة قيد التأسيس ليس فقط شراء طائرات؛ بل نسعى لنقل تكنولوجيا صناعة الطيران إلى المملكة، وعرضنا على الروس إنشاء مصنع روسي سعودي مشترك لتوطين صناعة النقل الجوي".

وأوضح "الجهني"؛ أنه خلال مشاركته في معرض "ماكس 2021"، اهتمت شركته بشكلٍ خاص بطائرة "إم إس 21" الروسية، التي تتميّز بـ"تقنية وأجهزة ملاحة متطورة، مع ارتفاع مؤشر السلامة بها، واستخدامها مواد تصنيعية جديدة".

ولفت إلى أن الطائرة المذكورة تستهلك الوقود بشكل أقل بكثير، ما يمثل ورقة رابحة بخصوص تكلفتها التشغيلية، فضلًا عن سعرها التنافسي، وأشار إلى أن الشركة الروسية المصنّعة للطائرة رحبت بفكرة نقل تكنولوجيا التصنيع إلى المملكة، مضيفاً "نحن ندرس فكرة إنشاء مصنع تجميع وإنتاج بالسعودية ونأخذ الموافقات اللازمة من الجانبين".

كما أعرب "الجهني"؛ عن أمله في أن تتمكّن شركته من تصدير الطائرة السعودية الصُنع مستقبلاً بعد حصولها على التراخيص اللازمة للطيران.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، وسط مشاركة دولية واسعة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ 15 في روسيا من 20 حتى 25 يوليو الجاري.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
12:34 PM

"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21"

"الجهني": ننسق في "مناسك" مع شركات روسية لـ "نقل التكنولوجيا والتوطين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "مناسك" للطيران، يوسف الجهني، إن شركته تسعى لإبرام اتفاقيات مع شركات تصنيع روسية بهدف نقل تكنولوجيا صناعة الطائرات إلى المملكة.

وقال في حديث مع قناة "روسيا اليوم": "ما نصبو إليه كشركة قيد التأسيس ليس فقط شراء طائرات؛ بل نسعى لنقل تكنولوجيا صناعة الطيران إلى المملكة، وعرضنا على الروس إنشاء مصنع روسي سعودي مشترك لتوطين صناعة النقل الجوي".

وأوضح "الجهني"؛ أنه خلال مشاركته في معرض "ماكس 2021"، اهتمت شركته بشكلٍ خاص بطائرة "إم إس 21" الروسية، التي تتميّز بـ"تقنية وأجهزة ملاحة متطورة، مع ارتفاع مؤشر السلامة بها، واستخدامها مواد تصنيعية جديدة".

ولفت إلى أن الطائرة المذكورة تستهلك الوقود بشكل أقل بكثير، ما يمثل ورقة رابحة بخصوص تكلفتها التشغيلية، فضلًا عن سعرها التنافسي، وأشار إلى أن الشركة الروسية المصنّعة للطائرة رحبت بفكرة نقل تكنولوجيا التصنيع إلى المملكة، مضيفاً "نحن ندرس فكرة إنشاء مصنع تجميع وإنتاج بالسعودية ونأخذ الموافقات اللازمة من الجانبين".

كما أعرب "الجهني"؛ عن أمله في أن تتمكّن شركته من تصدير الطائرة السعودية الصُنع مستقبلاً بعد حصولها على التراخيص اللازمة للطيران.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، وسط مشاركة دولية واسعة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ 15 في روسيا من 20 حتى 25 يوليو الجاري.

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