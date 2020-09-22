"العواد" نائبًا للجنة "الموارد والعمل" بـ"غرفة الرياض"

أجمع أعضاء لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض، على اختيار الدكتور عبدالعزيز بن محمد العواد نائباً لرئيس اللجنة، وذلك أثناء الاجتماع الأول للجنة بالدورة 18 بمقر غرفة الرياض.

فيما أعرب "العواد" عن سعادته بالثقة الكبيرة التي حظي بها من قبل أعضاء اللجنة باختيارهم له لهذا المنصب، مبدياً فخره واعتزازه بهذا الشرف الكبير الذي توج به، ومؤكداً على عزمه المضي قدماً وبذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة اللجنة وأهدافها بشكل عام بما يحقق أهداف المملكة ورؤيتها 2030 فيما يخص سوق العمل من حيث المساهمة في تمكين وتهيئة بيئة العمل بالمنشآت لتوطين القوى العاملة لديها، وتلبية المتطلبات التشغيلية، ورفع كفاءة سوق العمل وإصلاح تشوهاته.

و"العواد" قد مثّل المملكة في العديد من المحافل الدولية والعالمية من قبل؛ حيث شارك في أعمال المجلس السعودي السويسري بمدينة بازل السويسرية، وشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي السعودي الكوري الأول، وله العديد من المشاركات والأوراق العلمية على المستويين المحلي والقاري.

كما حاز على عدد من الجوائز؛ منها درع الريادة للقادة التنفيذيين، وجائزة الملك سلمان لشباب الأعمال، كما اختاره مجلة فوربس كأحد رواد الأعمال الأكثر إبداعًا في المملكة عام 2014.