هجوم ورفض وتحليل.. "خليفة بن سلمان": هذه صحوة السعودية الكبرى وهذا ولي العهد

وصف الربيع العربي بالكارثة والإرهاب بالعابر وتتطرق للأيادي الخفية والخليج وهواياته

كشف رئيس حكومة البحرين الأمير خليفة بن سلمان، أن الوصفة السحرية التي مكّنت بلاده من تجاوز العواصف التي ما زالت تستعر في أكثر من عاصمة عربية هي "تماسك الشعب البحريني ووحدته، وتكاتفه حول قيادته"، معتبراً أن وصفته تلك "مفتاح الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن السعودية تقود صحوة كبرى وعلينا شعوباً وحكومات دعمها، ومشيراً إلى أنه يتابع خطوات ولي العهد بإعجاب، مشدداً على أنه قيادة ملمة وواعية.

وهاجم الأمير خليفة، في حوار شامل مع مجلة "الرجل"، ما يسمى بالربيع العربي، ورأى أن نعته بـ"الكارثة" غير كافٍ، وتساءل: "أي ربيع ذلك الذي لم نر منه سوى الفوضى وسفك للدماء وهدم كيانات الدول واقتصادها وتقويض أمن الشعوب واستقرارها؟ وأي ربيع ذلك الذي يتسبب في تشريد وقتل الآلآف من البشر؟"، معتبراً أن "مملكة البحرين نجحت في تجاوز التحدي والعودة إلى المسار الطبيعي في البناء والتنمية".

محاولات بائسة

ولم يُخفِ رئيس حكومة البحرين وجود "محاولات بائسة استهدفت ضرب الوحدة الوطنية وإثارة الفرقة والانقسام، غير أن المجتمع البحريني واجهها بكل قوة، وأثبت في مواقف متعددة أنه عصي على الفرقة، وأنه شديد الولاء لوطنه، وحريص على حمايته، ولا يفرط مطلقاً في سيادته، ويتمسك بالحفاظ على أمنه واستقراره".

أيادٍ خفية

وحمّل المسؤولية لما وصفه بـ"الأيادي الخفية" التي سعت خلال السنوات الماضية "لهدم مستقبل الأمة وتدمير حياة الشعوب"، واستدرك قائلاً: "نحمد الله أن كثيراً من دول المنطقة قد انتبهت لما يحدث، وأدركت حجم المخاطر، ونجحت في تجاوز هذه الكارثة، ندعو الله أن يحمي بلادنا وشعوبنا من تكرارها".

ثقل ومصاهرة

وفي سياق متصل، أشاد الأمير خليفة بالعلاقة التي تربط بلاده بالمملكة العربية السعودية، وصفاً إياها بــ"القوية" ترتكز إلى "عهود طويلة تجمع القيادتين، وإلى صلات قربى ومصاهرة بين الشعبين الشقيقين"؛ حيث يرى الأمير خليفة في السعودية "الداعم والسند القوي لمملكة البحرين ولأمتيها العربية والإسلامية، وهي الثقل المؤثر في التعامل مع أية قضية ومواجهة أي معضلة".

الصحوة الكبرى

وأشار إلى أن العالم العربي يمر اليوم بـ"منعطف تاريخي"، ورأى أن أهم ما يميزه "الصحوة الكبرى التي تقودها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ للوقوف في مواجهة المخاطر التي تحدق بأمتنا"، داعياً الشعوب العربية وقادة حكوماتها من أجل "دعم هذه الصحوة وأن نتيقظ لما يخطط ضدنا فالوحدة باتت مطلوبة أشد من أي وقت مضى".

ورأى الأمير خليفة التغييرات التي تقودها السعودية داخلياً "تطويراً وتحديثاً بما يواكب حركة التقدم في العالم، وأيضاً بما يراعي خصوصية المملكة، وتأتي بعد دراسات عميقة، وحسابات يتم فيها مراعاة المصالح العليا للمملكة"، وتمنى للمملكة وشعبها الشقيق كل التوفيق والخير.

قيادة ملمة واعية

وحول رؤيته لدور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كشف الأمير خليفة لمجلة "الرجل" أنه يراقب بإعجاب خطواته، وقال: "تابعنا الزيارة الخارجية التي قام بها سموه مؤخراً، وحجم ما بُذل فيها من جهد، وما أثمرت عنه من اتفاقيات".

وأضاف: "إننا أمام قيادة شابة واعية، شديدة الولاء لمليكها وبلادها وأمتها ودينها، وإننا أيضاً أمام شاب ملم بكل التفاصيل، ولديه آمال عريضة لمستقبل بلاده، ويسعى جاهداً إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار نهضتها وتقدمها".

رأب الصدع

أما على المستوى الخليجي، ورداً على سؤال مجلة "الرجل" حول سبل رأب الصدع قال الأمير خليفة: "نحن في قارب واحد، وأن ما يضر أحدنا يلحق الضرر بالآخرين، وأن ما ينالنا من خير سيعم أثره على الجميع، ونعتقد أن هذا هو الطريق الأمثل لتجاوز أي أمر طارئ يعترض هذه المسيرة المباركة للتعاون الخليجي المشترك".

مستقبل الخليح

وعبّر عن تفاؤله وثقته في مستقبل الخليح، قائلاً: "لدينا ولله الحمد شعوب واعية وكفاءات متميزة، وطاقات شبابية واعدة في كل المجالات، ونمتلك كل مقومات النهضة والتقدم، وقد قطعنا بالفعل شوطاً كبيراً في هذا المسار، ولا ينقصنا شيء لكي نصنع مستقبلاً أفضل".

ظاهرة عابرة

كما يرى الأمير خليفة، أن الإرهاب "ظاهرة عابرة ومؤقتة مهما ترتب عليها من تداعيات"، فهو آفة يعاني منها العالم أجمع، موضحاً: "لا بد من جهد جماعي للتصدي لتلك الظاهرة وتجفيف منابعها الفكرية والأيديولوجية التي تشكل الحاضنة الأكبر لهدم العقول والتغرير بالشباب".

نعرة الطائفية

ورفض الأمير خليفة ما يقال عن نعرة طائفية في البحرين، موضحاً: "لم نعرف التصنيفات المذهبية، وعلى المستوى الشخصي لا أعترف بها، ولا أتحدث عنها، ولم نفرّق يوماً بين مواطن وآخر، هذه التصنيفات هي من الأمور الطارئة، وابتدعها وحاول ترسيخها من يحاولون التفرقة"، مؤكداً أن "التفرقة والانقسام هما ما يراهن عليهما من يحيكون المؤامرات ضدنا، ويسعون بكل قوة لتفتيت وحدتنا، وكلها محاولات ستبوء بالفشل".

لم ينقطع يوماً

ورداً على سؤال يتعلق بفتح أبواب الحوار من جديد، قال الأمير خليفة: إن التواصل بين قيادة وشعب البحرين مستمر، ولم ينقطع في يوم من الأيام، سواء من خلال مجالسنا أو من خلال السلطة التشريعية التي تمثل الشعب، وتعبر عن صوته وإرادته، فكل ما يُطرح في بيت الشعب يجد آذاناً صاغية، في إطار من التشاور والتفاهم الذي يعزز من مكتسبات المسيرة الديمقراطية في المملكة.

هو الابن

وعن العلاقة التي تربطه بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قال "هو الابن، وابن الشقيق، وهو الملك الذي ندين له بالولاء، ونسعى لوضع توجيهاته موضع التنفيذ، وتحقيق ما يحلم به للبحرين وشعبها من أمن واستقرار وتقدم ورفاه".

حديث الأولويات

وفي سياق آخر، تحدث الأمير خليفة عن أولويات حكومته التي تنطلق من "توفير الأمن والاستقرار" وأنه أساس التنمية الشاملة هدف حكومته، وكشف أن أبرز المشاريع المستقبلية تتعلق بـ"تطوير التعليم والصحة والإسكان وتنفيذ المشروعات التي ترفع من كفاءة البنية التحتية، ونشر العمران في كل مكان، وتنفيذ المزيد من المشروعات الإسكانية".

وتولي حكومة الأمير خليفة اهتماماً خاصاً "بدعم مناخ الاستثمار ودعم البيئة الجاذبة للاستثمارات"، ويعِد الأمير خليفة بـ"تقديم المزيد من الحوافز في هذا المجال، والتركيز على إيجاد المزيد من فرص العمل، لاستيعاب الشباب الملتحقين بسوق العمل".

الاكتشافات النفطية

وكشف الأمير خليفة أن الاكتشافات النفطية الجديدة حملت بشارة كبرى؛ لتعزيز وتسريع وتيرة التنمية، مؤكداً أن هذا سينعكس بطبيعة الحال على إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين".

ليست ظاهرة

وفي سياق متصل، رفض الأمير خليفة اعتبار الفساد في البحرين ظاهرة، مشيراً لوجود "حالات يتم التعامل معها بالقانون؛ لمعاقبة المخطئ، ووضع الحق في نصابه".

المشي والتصوير

أما على المستوى الشخصي، كشف الأمير خليفة لمجلة "الرجل" أنه يهوى رياضة المشي، ويحرص على ممارستها كلما كان هناك متسع من الوقت، كما يحرص على المطالعة، ويمارس هواية التصوير الفوتوغرافي، بين الحين والآخر.

سرور النفس

ولدى الأمير خليفة شغف بالبستنة والعناية بالأزهار والنباتات؛ فهي بحسب تعبيره "تشيع في النفس السرور، وتمنح الإنسان شعوراً بالراحة، وتسر من ينظر إليها".

أثر وأجواء أسرية

يُذكر أن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مواليد المنامة 24 نوفمبر 1935، وهو متزوج وله أربعة أبناء، ويجد سعادة كبيرة في الأجواء الأسرية ورؤية ولقاء الأبناء والأحفاد، وكان لوالده الأمير خليفة حاكم البحرين سلمان بن حمد آل خليفة الأثر الأكبر في نفسه.

أقدم رؤساء الحكومات

تعلّم في مدارس المنامة، ثم أكمل دراسته في بريطانيا، وتدرج في العديد من المناصب الحكومية، منها: عضو في مجلس المعارف، رئاسة بلدية المنامة، رئاسة صندوق نقد البحرين، رئاسة المجلس الأعلى للهجرة ورئاسة مجلس الدولة، ويعتبر الأمير خليفة من أقدم رؤساء الحكومات في العالم؛ فهو يشغل منصب رئيس مجلس وزراء البحرين منذ الاستقلال عن بريطانيا يوم 15 أغسطس 1971.