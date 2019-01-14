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ضبط 4 آلاف حبة كبتاجون في "سبت الجارة"

حاول صاحب "كامري" تهريبها إلى جدة

ضبط أفراد أمن المهمات في سبت الجارة بشرق القنفذة، مهرباً بحوزته أكثر من أربعة آلاف حبة كبتاجون مخدرة.

وكان صاحب سيارة من نوع كامري يحاول تهريب الحبوب إلى محافظة جدة عبر الطريق الدولي القنفذة- عسير، إلا أن أفراد أمن المهمات بشرطة القنفذة تمكنوا من ضبطه وإفشال محاولته بعدما أخفاها بداخلها.

وتم إحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص، والتحفظ على المهرب والسيارة المستخدمة.

القنفذة سبت الجارة أمن المهمات الكبتاجون المخدر شرطة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 4 آلاف حبة كبتاجون في "سبت الجارة"
سبق

ضبط أفراد أمن المهمات في سبت الجارة بشرق القنفذة، مهرباً بحوزته أكثر من أربعة آلاف حبة كبتاجون مخدرة.

وكان صاحب سيارة من نوع كامري يحاول تهريب الحبوب إلى محافظة جدة عبر الطريق الدولي القنفذة- عسير، إلا أن أفراد أمن المهمات بشرطة القنفذة تمكنوا من ضبطه وإفشال محاولته بعدما أخفاها بداخلها.

وتم إحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص، والتحفظ على المهرب والسيارة المستخدمة.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
10:52 PM

ضبط 4 آلاف حبة كبتاجون في "سبت الجارة"

حاول صاحب "كامري" تهريبها إلى جدة

A A A
حسن العيسي - القنفذة
4
11,940

ضبط أفراد أمن المهمات في سبت الجارة بشرق القنفذة، مهرباً بحوزته أكثر من أربعة آلاف حبة كبتاجون مخدرة.

وكان صاحب سيارة من نوع كامري يحاول تهريب الحبوب إلى محافظة جدة عبر الطريق الدولي القنفذة- عسير، إلا أن أفراد أمن المهمات بشرطة القنفذة تمكنوا من ضبطه وإفشال محاولته بعدما أخفاها بداخلها.

وتم إحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص، والتحفظ على المهرب والسيارة المستخدمة.

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