"إتقان العقارية" تعلن موعد المزاد العلني لمجمع الحمراء سكوير بالرياض

يتميز بموقعه المتميز استثماريًّا ويتكون من ثلاثة أدوار و33 محلًّا و286 موقف سيارة

أعلنت شركة إتقان العقارية، عن تحديد موعد المزاد العلني المرئي لمجمع الحمراء سكوير الواقع بحي الحمراء بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله، يوم الأربعاء الـ13/ 11/ 1442هـ، والموافق 23/ 6/ 2021م، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا والذي سينطلق من خلال توظيف التقنيات الإلكترونية تطبيقًا للبروتوكولات الصحية الوقائية لحماية المزايدين من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، تبلغ مساحة المجمع 6.750 مترًا مربعًا، كما يحوي ثلاثة طوابق، و33 محلًّا تجاريًّا، و286 موقف سيارة، وتبلغ القيمة التأجيرية للمجمع 8.200.000 مليون ريال في الفترة الحالية؛ حيث يُعد من العقارات ذات الموقع المتميز والحافل بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة؛ حيث تم بناؤه وفق تصميم عصري أنيق.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن الشركة أكملت كل الاستعدادات للمزاد؛ حيث ستكون المزايدة عن طريق المنصات الرقمية (عن بُعد) من جميع مناطق المملكة، وقد هيأت الشركة مقارها في الرياض وجدة والخبر لاستقبال المزايدين حضوريًّا مع تطبيق الاحترازات الصحية، كما سيبث المزاد عبر حسابات شركة إتقان العقارية في تويتر واليوتيوب.

وألمح "الرشيد" إلى أن العقار يتميز بموقعه الجغرافي بحي الحمراء الذي يعد من الأحياء الراقية بمدينة الرياض في المسافة الواقعة بين الطريق الدائري الشرقي وخالد بن الوليد، ويبعد عن محطة مترو الخليج 400 متر، وعن محيط منشآت خدمية وسكنية وترفيهية وحدائق وممرات مشاة 2 كم.

وعن مميزات العقار قال "الرشيد": يشهد المجمع إقبالًا كبيرًا من الزوار والمتسوقين؛ مما يشجع على الاستثمار في هذا المجمع، كما أن منطقة المجمع تتسم بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تُعد من الأحياء الراقية بمدينة الرياض، وكذلك موقع الأرض المقام عليها المجمع تمنح المجمع قيمة سوقية عالية.

ودعا في ختام تصريحه، المستثمرين والراغبين في المزايدة إلى توقيع كراسة الشروط للمزاد قبل انعقاده، ولمعرفة الشروط ومعلومات أخرى عن العقار؛ يمكن الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019)، أو مركز خدمة العملاء على الأرقام التالية: 0500010630.0539962000، أو بزيارة قنوات التواصل الاجتماعي للشركة.