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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساءً

"الأرصاد" نبّهت إلى أمطار ورياح على عدد من المحافظات

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة، والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

مديرية الدفاع المدني الباحة هطول الأمطار الرعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساءً
سبق

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة، والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:29 PM

"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساءً

"الأرصاد" نبّهت إلى أمطار ورياح على عدد من المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة، والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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