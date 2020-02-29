وأكّد أن الإجراءات تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من كل حدب وصوب، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس.

مفتي لبنان يؤيد إجراءات المملكة للحدّ من "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-29 أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان؛ تأييده للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا". وأكّد أن الإجراءات تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من كل حدب وصوب، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 12:27 PM

مفتي لبنان يؤيد إجراءات المملكة للحدّ من "كورونا" أكّد أنها تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية





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أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان؛ تأييده للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكّد أن الإجراءات تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من كل حدب وصوب، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس.