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إسبانيا تمنع طائرة جزائرية من دخول مجالها الجوي بعد رفض الجيش

زعيم جبهة البوليساريو يعالج في مدينة شمال البلاد

أعلنت سلطة الملاحة الجوية الإسبانية، اليوم (الثلاثاء)، أن طائرة كانت في طريقها من الجزائر إلى مدينة لوجرونو بشمال إسبانيا عادت أدراجها، بعدما أبلغتها المراقبة الجوية بأنه لا يمكن السماح لها بدخول المجال الجوي بناء على تعليمات من الجيش الإسباني؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

ويتلقّى إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو العلاج في مستشفى بمدينة لوجرونو منذ أكثر من شهر؛ الأمر الذي أثار خلافًا بين إسبانيا والمغرب.

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إسبانيا تمنع طائرة جزائرية من دخول مجالها الجوي بعد رفض الجيش
سبق

أعلنت سلطة الملاحة الجوية الإسبانية، اليوم (الثلاثاء)، أن طائرة كانت في طريقها من الجزائر إلى مدينة لوجرونو بشمال إسبانيا عادت أدراجها، بعدما أبلغتها المراقبة الجوية بأنه لا يمكن السماح لها بدخول المجال الجوي بناء على تعليمات من الجيش الإسباني؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

ويتلقّى إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو العلاج في مستشفى بمدينة لوجرونو منذ أكثر من شهر؛ الأمر الذي أثار خلافًا بين إسبانيا والمغرب.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
05:40 PM

إسبانيا تمنع طائرة جزائرية من دخول مجالها الجوي بعد رفض الجيش

زعيم جبهة البوليساريو يعالج في مدينة شمال البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطة الملاحة الجوية الإسبانية، اليوم (الثلاثاء)، أن طائرة كانت في طريقها من الجزائر إلى مدينة لوجرونو بشمال إسبانيا عادت أدراجها، بعدما أبلغتها المراقبة الجوية بأنه لا يمكن السماح لها بدخول المجال الجوي بناء على تعليمات من الجيش الإسباني؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

ويتلقّى إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو العلاج في مستشفى بمدينة لوجرونو منذ أكثر من شهر؛ الأمر الذي أثار خلافًا بين إسبانيا والمغرب.

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