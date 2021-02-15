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السودان.. التضخم يتخطى 300% في يناير

وضع الحكومة أمام تحد كبير

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، اليوم (الاثنين)، أن معدل التضخم تجاوز 300 في المئة؛ ما يضع الحكومة الجديدة التي شكّلت الأسبوع الماضي والمعنية بالتصدي لأزمة اقتصادية تسببت مؤخراً باحتجاجات شعبية، أمام تحد كبير.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في نشرة صحفية، أن معدل التضخم سجل 304,22 في المئة لشهر يناير (كانون الثاني) 2021 مقارنة بـ269,33 في المئة لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وأرجع الجهاز المركزي، الارتفاع إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية، أدت إلى قيام تظاهرات في اجزاء مختلفة من البلاد، وفقاً لـ"فرانس 24".

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان.. التضخم يتخطى 300% في يناير
سبق

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، اليوم (الاثنين)، أن معدل التضخم تجاوز 300 في المئة؛ ما يضع الحكومة الجديدة التي شكّلت الأسبوع الماضي والمعنية بالتصدي لأزمة اقتصادية تسببت مؤخراً باحتجاجات شعبية، أمام تحد كبير.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في نشرة صحفية، أن معدل التضخم سجل 304,22 في المئة لشهر يناير (كانون الثاني) 2021 مقارنة بـ269,33 في المئة لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وأرجع الجهاز المركزي، الارتفاع إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية، أدت إلى قيام تظاهرات في اجزاء مختلفة من البلاد، وفقاً لـ"فرانس 24".

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
09:06 PM

السودان.. التضخم يتخطى 300% في يناير

وضع الحكومة أمام تحد كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، اليوم (الاثنين)، أن معدل التضخم تجاوز 300 في المئة؛ ما يضع الحكومة الجديدة التي شكّلت الأسبوع الماضي والمعنية بالتصدي لأزمة اقتصادية تسببت مؤخراً باحتجاجات شعبية، أمام تحد كبير.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في نشرة صحفية، أن معدل التضخم سجل 304,22 في المئة لشهر يناير (كانون الثاني) 2021 مقارنة بـ269,33 في المئة لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وأرجع الجهاز المركزي، الارتفاع إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية، أدت إلى قيام تظاهرات في اجزاء مختلفة من البلاد، وفقاً لـ"فرانس 24".

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