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طي القيد أو التحديث.. خياران تضعهما "الإسلامية" أمام منسوبي المساجد

تعليق مكافآت من لم يحدّث بياناته في مدة أقصاها 16/ 5/ 1442

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تعميماً بشأن تحديث البيانات الوظيفية الإلزامية لمنسوبي المساجد، والبدء بإجراءات تعليق مكافآت من لم يحدّث بياناته في مدة أقصاها 16/ 5/ 1442.


ووجه "آل الشيخ" مدراء فروع الوزارة في المناطق باتخاذ الإجراءات النظامية لطيّ قيد كل من لم يحدث بياناته في المدة المحددة، وأخذ الإقرار الخطي في الحال لكل من لم يحدث بياناته بأنه اطلع على الإجراء الذي سيتخذ.

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طي القيد أو التحديث.. خياران تضعهما "الإسلامية" أمام منسوبي المساجد
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تعميماً بشأن تحديث البيانات الوظيفية الإلزامية لمنسوبي المساجد، والبدء بإجراءات تعليق مكافآت من لم يحدّث بياناته في مدة أقصاها 16/ 5/ 1442.


ووجه "آل الشيخ" مدراء فروع الوزارة في المناطق باتخاذ الإجراءات النظامية لطيّ قيد كل من لم يحدث بياناته في المدة المحددة، وأخذ الإقرار الخطي في الحال لكل من لم يحدث بياناته بأنه اطلع على الإجراء الذي سيتخذ.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
09:51 PM

طي القيد أو التحديث.. خياران تضعهما "الإسلامية" أمام منسوبي المساجد

تعليق مكافآت من لم يحدّث بياناته في مدة أقصاها 16/ 5/ 1442

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
4,219

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تعميماً بشأن تحديث البيانات الوظيفية الإلزامية لمنسوبي المساجد، والبدء بإجراءات تعليق مكافآت من لم يحدّث بياناته في مدة أقصاها 16/ 5/ 1442.


ووجه "آل الشيخ" مدراء فروع الوزارة في المناطق باتخاذ الإجراءات النظامية لطيّ قيد كل من لم يحدث بياناته في المدة المحددة، وأخذ الإقرار الخطي في الحال لكل من لم يحدث بياناته بأنه اطلع على الإجراء الذي سيتخذ.

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