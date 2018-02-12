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"هدف" يبدأ في تدريب باحثين وباحثات عن عمل في 5 تخصصات "سيبرانية"

صندوق الموارد البشرية: للإسهام في تحقيق الأمن الوطني وتلبية احتياجات السوق

شرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في دعم تدريب السعوديين الباحثين والباحثات عن عمل في خمسة مجالات في الأمن السيبراني؛ هي: "الحوكمة والمخاطر والامتثال، واختبار الاختراق وتقييم الثغرات، والتحقيق الجنائي والاستجابة للحوادث، وعمليات الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية".

يأتي ذلك نظراً لأهمية هذه التخصصات وأثرها الإيجابي في تحقيق الأمن الوطني، بوصفها من المهن النوعية والمطوبة في سوق العمل، التي يسعى "هدف" إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عليها، بما يضمن مشاركة أبناء وبنات الوطن في مثل هذا النوع من المجالات والتخصصات المهمة.

ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي بشقيه النظري والعملي، في إطار اتفاقية مبرمة بين "هدف" والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لدعم تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، لتعزيز فرص توظيفهم لشغل وظائف القطاع الخاص.

ونصت الاتفاقية المبرمة بين الجهتين، على الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي بما يضمن جودته وتحقيق أهدافه، وتسهيل إجراءات تنفيذ عملية متابعة التدريب والزيارات الميدانية للوحدات التدريبية، على أن تتولى الهيئة تزويد الصندوق بقائمة المرشحين للتدريب قبل بداية البرنامج التدريبي، وتزويد الصندوق بتقارير دورية لسير البرنامج التدريبي النظري والعملي.

وتقتضي الاتفاقية، ضرورة التحقق من أهلية المتدربين وفق الشروط الآتية: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية، وألا يكون لديه سجل تجاري، وألا يكون ممّن سبق له الاستفادة من البرنامج نفسه.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف الأمن السيبراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يبدأ في تدريب باحثين وباحثات عن عمل في 5 تخصصات "سيبرانية"
سبق

شرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في دعم تدريب السعوديين الباحثين والباحثات عن عمل في خمسة مجالات في الأمن السيبراني؛ هي: "الحوكمة والمخاطر والامتثال، واختبار الاختراق وتقييم الثغرات، والتحقيق الجنائي والاستجابة للحوادث، وعمليات الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية".

يأتي ذلك نظراً لأهمية هذه التخصصات وأثرها الإيجابي في تحقيق الأمن الوطني، بوصفها من المهن النوعية والمطوبة في سوق العمل، التي يسعى "هدف" إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عليها، بما يضمن مشاركة أبناء وبنات الوطن في مثل هذا النوع من المجالات والتخصصات المهمة.

ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي بشقيه النظري والعملي، في إطار اتفاقية مبرمة بين "هدف" والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لدعم تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، لتعزيز فرص توظيفهم لشغل وظائف القطاع الخاص.

ونصت الاتفاقية المبرمة بين الجهتين، على الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي بما يضمن جودته وتحقيق أهدافه، وتسهيل إجراءات تنفيذ عملية متابعة التدريب والزيارات الميدانية للوحدات التدريبية، على أن تتولى الهيئة تزويد الصندوق بقائمة المرشحين للتدريب قبل بداية البرنامج التدريبي، وتزويد الصندوق بتقارير دورية لسير البرنامج التدريبي النظري والعملي.

وتقتضي الاتفاقية، ضرورة التحقق من أهلية المتدربين وفق الشروط الآتية: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية، وألا يكون لديه سجل تجاري، وألا يكون ممّن سبق له الاستفادة من البرنامج نفسه.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
01:53 PM

"هدف" يبدأ في تدريب باحثين وباحثات عن عمل في 5 تخصصات "سيبرانية"

صندوق الموارد البشرية: للإسهام في تحقيق الأمن الوطني وتلبية احتياجات السوق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في دعم تدريب السعوديين الباحثين والباحثات عن عمل في خمسة مجالات في الأمن السيبراني؛ هي: "الحوكمة والمخاطر والامتثال، واختبار الاختراق وتقييم الثغرات، والتحقيق الجنائي والاستجابة للحوادث، وعمليات الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية".

يأتي ذلك نظراً لأهمية هذه التخصصات وأثرها الإيجابي في تحقيق الأمن الوطني، بوصفها من المهن النوعية والمطوبة في سوق العمل، التي يسعى "هدف" إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عليها، بما يضمن مشاركة أبناء وبنات الوطن في مثل هذا النوع من المجالات والتخصصات المهمة.

ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي بشقيه النظري والعملي، في إطار اتفاقية مبرمة بين "هدف" والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لدعم تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، لتعزيز فرص توظيفهم لشغل وظائف القطاع الخاص.

ونصت الاتفاقية المبرمة بين الجهتين، على الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي بما يضمن جودته وتحقيق أهدافه، وتسهيل إجراءات تنفيذ عملية متابعة التدريب والزيارات الميدانية للوحدات التدريبية، على أن تتولى الهيئة تزويد الصندوق بقائمة المرشحين للتدريب قبل بداية البرنامج التدريبي، وتزويد الصندوق بتقارير دورية لسير البرنامج التدريبي النظري والعملي.

وتقتضي الاتفاقية، ضرورة التحقق من أهلية المتدربين وفق الشروط الآتية: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية، وألا يكون لديه سجل تجاري، وألا يكون ممّن سبق له الاستفادة من البرنامج نفسه.

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