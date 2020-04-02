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"الصحة البحرينية": 66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

تعافي 4 حالات جديدة يرفع معدل الشفاء إلى 341

أعلنت وزارة الصحة البحرين عن تسجيل 66 حالة اصابة جديدة بـ"كورونا" في قائمة إضافية تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد، الذين كان قد تم وضعهم بالحجر الاحترازي، يوم أمس، بعد وجود حالات قائمة بينهم، وكانوا قبل ذلك في الحجر الاحترازي بمقر سكنهم.

وقالت الوزارة وفق صحيفة "الوطن": العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 341 حالة حتى الآن بعد تعافي أربعة حالات إضافية من فيروس "كورونا" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكل المخالطين لهذه الحالات وإجراء الفحوص المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة، كما تقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة.

وأردفت "الصحة البحرينية": بعد التأكد من نتائج الفحوصات المختبرية التي تتم لمن هم في الحجر الصحي الاحترازي تم نقل الحالات المؤكدة فوراً للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين.

ولفتت إلى أن العمال الوافدين لم يغادروا مقر الحجر الصحي الاحترازي عندما كانوا بمقر سكنهم سابقاً وجميهم كانوا منذ الأمس في مركز الحجر الصحي الاحترازي المخصص لهم، ولا يوجد انتشار للفيروس بين العمال الوافدين.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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"الصحة البحرينية": 66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرين عن تسجيل 66 حالة اصابة جديدة بـ"كورونا" في قائمة إضافية تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد، الذين كان قد تم وضعهم بالحجر الاحترازي، يوم أمس، بعد وجود حالات قائمة بينهم، وكانوا قبل ذلك في الحجر الاحترازي بمقر سكنهم.

وقالت الوزارة وفق صحيفة "الوطن": العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 341 حالة حتى الآن بعد تعافي أربعة حالات إضافية من فيروس "كورونا" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكل المخالطين لهذه الحالات وإجراء الفحوص المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة، كما تقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة.

وأردفت "الصحة البحرينية": بعد التأكد من نتائج الفحوصات المختبرية التي تتم لمن هم في الحجر الصحي الاحترازي تم نقل الحالات المؤكدة فوراً للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين.

ولفتت إلى أن العمال الوافدين لم يغادروا مقر الحجر الصحي الاحترازي عندما كانوا بمقر سكنهم سابقاً وجميهم كانوا منذ الأمس في مركز الحجر الصحي الاحترازي المخصص لهم، ولا يوجد انتشار للفيروس بين العمال الوافدين.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:08 PM

"الصحة البحرينية": 66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

تعافي 4 حالات جديدة يرفع معدل الشفاء إلى 341

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرين عن تسجيل 66 حالة اصابة جديدة بـ"كورونا" في قائمة إضافية تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد، الذين كان قد تم وضعهم بالحجر الاحترازي، يوم أمس، بعد وجود حالات قائمة بينهم، وكانوا قبل ذلك في الحجر الاحترازي بمقر سكنهم.

وقالت الوزارة وفق صحيفة "الوطن": العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 341 حالة حتى الآن بعد تعافي أربعة حالات إضافية من فيروس "كورونا" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وأضافت: تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكل المخالطين لهذه الحالات وإجراء الفحوص المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة، كما تقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة.

وأردفت "الصحة البحرينية": بعد التأكد من نتائج الفحوصات المختبرية التي تتم لمن هم في الحجر الصحي الاحترازي تم نقل الحالات المؤكدة فوراً للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين.

ولفتت إلى أن العمال الوافدين لم يغادروا مقر الحجر الصحي الاحترازي عندما كانوا بمقر سكنهم سابقاً وجميهم كانوا منذ الأمس في مركز الحجر الصحي الاحترازي المخصص لهم، ولا يوجد انتشار للفيروس بين العمال الوافدين.

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