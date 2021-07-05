"الأمن العام": كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا
سيتم تنفيذ البروتوكولات الصحية.. ولا تهاون مع مخالفي أنظمة الحج
أكد الأمن العام أن كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا، ولا تهاون مع مخالفي أنظمة الحج.
ووفقًا للإجراءات الاحترازية سيتم تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات، فإن جميع الخطط تراعي أن يكون الحجاج في مسافات آمنة بينهم وبين بعضهم البعض أثناء تنقلهم وتفويجهم، بالإضافة لدخولهم لصحن المطاف وأدائهم للنسك أو في جسر الجمرات.
"الأمن العام": كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا
متعب البقميسبق2021-07-05
أكد الأمن العام أن كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا، ولا تهاون مع مخالفي أنظمة الحج.
ووفقًا للإجراءات الاحترازية سيتم تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات، فإن جميع الخطط تراعي أن يكون الحجاج في مسافات آمنة بينهم وبين بعضهم البعض أثناء تنقلهم وتفويجهم، بالإضافة لدخولهم لصحن المطاف وأدائهم للنسك أو في جسر الجمرات.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
07:37 PM
"الأمن العام": كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا
سيتم تنفيذ البروتوكولات الصحية.. ولا تهاون مع مخالفي أنظمة الحج
أكد الأمن العام أن كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا، ولا تهاون مع مخالفي أنظمة الحج.
ووفقًا للإجراءات الاحترازية سيتم تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات، فإن جميع الخطط تراعي أن يكون الحجاج في مسافات آمنة بينهم وبين بعضهم البعض أثناء تنقلهم وتفويجهم، بالإضافة لدخولهم لصحن المطاف وأدائهم للنسك أو في جسر الجمرات.