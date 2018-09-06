"تعليم المهد" يعلن توفر عدد من الوظائف على بند الأجور والمستخدمين

دعت الراغبين إلى تعبئة نموذج طلب التوظيف على موقع الإدارة الإلكتروني

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المهد توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين وفق الاحتياج، ودعت من لديه الرغبة في التقديم إلى تعبئة نموذج طلب التوظيف على موقع الإدارة الإلكتروني مع مراعاة الشروط المحددة.

وقالت الإدارة إن الوظائف الإدارية يتم التقديم عليها عبر https://goo.gl/ncksnD وأما وظائف الحراسات فسيكون التقديم عليها عبر الرابط https://goo.gl/w6UuZ5 .

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة عبدالرحمن واصل المطيري: يجب على المتقدم استيفاء جميع الشروط، ومن أهمها أن يكون ضمن قوائم المرشحين في برنامج ساعد (محافظة المهد)، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً لجميع الوظائف، ماعدا حراس مدارس البنات حيث يشترط للمتقدم على وظيفة حارس لمدرسة البنات أن لايقل عمره عن 35 عاماً، وأن يكون مع زوجته ويشترط للمتقدم على وظيفة سائق أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي، وإرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة.

وأضاف: من ضمن الشروط ضرورة اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مبيناً أن فترة التسجيل سوف تكون من 26-12-1439هـ حتى 6-1-1440هـ وذلك عن طريق موقع الإدارة ولن ينظر لأي طلب سابق لهذا الإعلان أو لم يقدم خلال الرابط المذكور.