النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم في الجوف أدينا بجريمة التستر التجاري

"تعليم المهد" يعلن توفر عدد من الوظائف على بند الأجور والمستخدمين

دعت الراغبين إلى تعبئة نموذج طلب التوظيف على موقع الإدارة الإلكتروني

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المهد توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين وفق الاحتياج، ودعت من لديه الرغبة في التقديم إلى تعبئة نموذج طلب التوظيف على موقع الإدارة الإلكتروني مع مراعاة الشروط المحددة.

وقالت الإدارة إن الوظائف الإدارية يتم التقديم عليها عبر https://goo.gl/ncksnD وأما وظائف الحراسات فسيكون التقديم عليها عبر الرابط https://goo.gl/w6UuZ5 .

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة عبدالرحمن واصل المطيري: يجب على المتقدم استيفاء جميع الشروط، ومن أهمها أن يكون ضمن قوائم المرشحين في برنامج ساعد (محافظة المهد)، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً لجميع الوظائف، ماعدا حراس مدارس البنات حيث يشترط للمتقدم على وظيفة حارس لمدرسة البنات أن لايقل عمره عن 35 عاماً، وأن يكون مع زوجته ويشترط للمتقدم على وظيفة سائق أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي، وإرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة.

وأضاف: من ضمن الشروط ضرورة اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مبيناً أن فترة التسجيل سوف تكون من 26-12-1439هـ حتى 6-1-1440هـ وذلك عن طريق موقع الإدارة ولن ينظر لأي طلب سابق لهذا الإعلان أو لم يقدم خلال الرابط المذكور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم المهد" يعلن توفر عدد من الوظائف على بند الأجور والمستخدمين
سبق

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المهد توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين وفق الاحتياج، ودعت من لديه الرغبة في التقديم إلى تعبئة نموذج طلب التوظيف على موقع الإدارة الإلكتروني مع مراعاة الشروط المحددة.

وقالت الإدارة إن الوظائف الإدارية يتم التقديم عليها عبر https://goo.gl/ncksnD وأما وظائف الحراسات فسيكون التقديم عليها عبر الرابط https://goo.gl/w6UuZ5 .

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة عبدالرحمن واصل المطيري: يجب على المتقدم استيفاء جميع الشروط، ومن أهمها أن يكون ضمن قوائم المرشحين في برنامج ساعد (محافظة المهد)، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً لجميع الوظائف، ماعدا حراس مدارس البنات حيث يشترط للمتقدم على وظيفة حارس لمدرسة البنات أن لايقل عمره عن 35 عاماً، وأن يكون مع زوجته ويشترط للمتقدم على وظيفة سائق أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي، وإرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة.

وأضاف: من ضمن الشروط ضرورة اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مبيناً أن فترة التسجيل سوف تكون من 26-12-1439هـ حتى 6-1-1440هـ وذلك عن طريق موقع الإدارة ولن ينظر لأي طلب سابق لهذا الإعلان أو لم يقدم خلال الرابط المذكور.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:32 PM

"تعليم المهد" يعلن توفر عدد من الوظائف على بند الأجور والمستخدمين

دعت الراغبين إلى تعبئة نموذج طلب التوظيف على موقع الإدارة الإلكتروني

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
3,944

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المهد توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين وفق الاحتياج، ودعت من لديه الرغبة في التقديم إلى تعبئة نموذج طلب التوظيف على موقع الإدارة الإلكتروني مع مراعاة الشروط المحددة.

وقالت الإدارة إن الوظائف الإدارية يتم التقديم عليها عبر https://goo.gl/ncksnD وأما وظائف الحراسات فسيكون التقديم عليها عبر الرابط https://goo.gl/w6UuZ5 .

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة عبدالرحمن واصل المطيري: يجب على المتقدم استيفاء جميع الشروط، ومن أهمها أن يكون ضمن قوائم المرشحين في برنامج ساعد (محافظة المهد)، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً لجميع الوظائف، ماعدا حراس مدارس البنات حيث يشترط للمتقدم على وظيفة حارس لمدرسة البنات أن لايقل عمره عن 35 عاماً، وأن يكون مع زوجته ويشترط للمتقدم على وظيفة سائق أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي، وإرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة.

وأضاف: من ضمن الشروط ضرورة اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مبيناً أن فترة التسجيل سوف تكون من 26-12-1439هـ حتى 6-1-1440هـ وذلك عن طريق موقع الإدارة ولن ينظر لأي طلب سابق لهذا الإعلان أو لم يقدم خلال الرابط المذكور.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,134
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,080
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,920
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,162

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة