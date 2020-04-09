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الجامعة العربية ترحب بإعلان التحالف في اليمن وقف إطلاق النار

طالب ميليشيا الحوثي بإظهار الالتزام والتجاوب مع هذه المبادرة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار في جميع مناطق العمليات في اليمن لمدة أسبوعين، مطالبًا ميليشيا الحوثي بإظهار الالتزام والتجاوب مع هذه المبادرة التي تمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن.

ووجّه الأمين العام للجامعة العربية فى بيان له اليوم الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على هذا الموقف، متمنيًا أن تسكت المدافع على مختلف الجبهات العربية المُشتعلة، خاصة في سوريا وليبيا.

وعدّ "أبوالغيط"، الشعب اليمني الرابح الأول من هذه المبادرة المهمة التي تجسّد حس المسؤولية وإدراكًا لخطورة التحدي الذي يواجه الجميع في الوقت الحالي، والذي يقتضي تكاتفًا وتراحمًا من أجل مواجهة وباء كورونا العالمي.

وقال الأمين العام للجامعة العربية: إعلان التحالف وقف إطلاق النار يضع ميليشيا الحوثي أمام مسؤولياتها، والشعب اليمني الذي أنهكته سنوات الحرب ينتظر من الحوثيين الانخراط في عملية سلام جادة تُفضي إلى اتفاق سلام شامل يضع حدًا للأزمة اليمنية ويحفظ للبلد وحدته وسيادته، ولجيرانه أمنهم واستقرارهم.

ولفتت الأمانة العامة للجامعة النظر إلى النداء الذي سبق أن وجهه الأمين العام للجامعة العربية منذ أكثر من أسبوعين، مناشدة جميع الأطراف إسكات المدافع على كل الجبهات العربية المُشتعلة في سوريا واليمن وليبيا من أجل وقف نزيف الأزمات الإنسانية التي زادت حدتها جراء مواجهة وباء كورونا العالمي.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجامعة العربية ترحب بإعلان التحالف في اليمن وقف إطلاق النار
سبق

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار في جميع مناطق العمليات في اليمن لمدة أسبوعين، مطالبًا ميليشيا الحوثي بإظهار الالتزام والتجاوب مع هذه المبادرة التي تمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن.

ووجّه الأمين العام للجامعة العربية فى بيان له اليوم الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على هذا الموقف، متمنيًا أن تسكت المدافع على مختلف الجبهات العربية المُشتعلة، خاصة في سوريا وليبيا.

وعدّ "أبوالغيط"، الشعب اليمني الرابح الأول من هذه المبادرة المهمة التي تجسّد حس المسؤولية وإدراكًا لخطورة التحدي الذي يواجه الجميع في الوقت الحالي، والذي يقتضي تكاتفًا وتراحمًا من أجل مواجهة وباء كورونا العالمي.

وقال الأمين العام للجامعة العربية: إعلان التحالف وقف إطلاق النار يضع ميليشيا الحوثي أمام مسؤولياتها، والشعب اليمني الذي أنهكته سنوات الحرب ينتظر من الحوثيين الانخراط في عملية سلام جادة تُفضي إلى اتفاق سلام شامل يضع حدًا للأزمة اليمنية ويحفظ للبلد وحدته وسيادته، ولجيرانه أمنهم واستقرارهم.

ولفتت الأمانة العامة للجامعة النظر إلى النداء الذي سبق أن وجهه الأمين العام للجامعة العربية منذ أكثر من أسبوعين، مناشدة جميع الأطراف إسكات المدافع على كل الجبهات العربية المُشتعلة في سوريا واليمن وليبيا من أجل وقف نزيف الأزمات الإنسانية التي زادت حدتها جراء مواجهة وباء كورونا العالمي.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:24 PM

الجامعة العربية ترحب بإعلان التحالف في اليمن وقف إطلاق النار

طالب ميليشيا الحوثي بإظهار الالتزام والتجاوب مع هذه المبادرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار في جميع مناطق العمليات في اليمن لمدة أسبوعين، مطالبًا ميليشيا الحوثي بإظهار الالتزام والتجاوب مع هذه المبادرة التي تمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن.

ووجّه الأمين العام للجامعة العربية فى بيان له اليوم الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على هذا الموقف، متمنيًا أن تسكت المدافع على مختلف الجبهات العربية المُشتعلة، خاصة في سوريا وليبيا.

وعدّ "أبوالغيط"، الشعب اليمني الرابح الأول من هذه المبادرة المهمة التي تجسّد حس المسؤولية وإدراكًا لخطورة التحدي الذي يواجه الجميع في الوقت الحالي، والذي يقتضي تكاتفًا وتراحمًا من أجل مواجهة وباء كورونا العالمي.

وقال الأمين العام للجامعة العربية: إعلان التحالف وقف إطلاق النار يضع ميليشيا الحوثي أمام مسؤولياتها، والشعب اليمني الذي أنهكته سنوات الحرب ينتظر من الحوثيين الانخراط في عملية سلام جادة تُفضي إلى اتفاق سلام شامل يضع حدًا للأزمة اليمنية ويحفظ للبلد وحدته وسيادته، ولجيرانه أمنهم واستقرارهم.

ولفتت الأمانة العامة للجامعة النظر إلى النداء الذي سبق أن وجهه الأمين العام للجامعة العربية منذ أكثر من أسبوعين، مناشدة جميع الأطراف إسكات المدافع على كل الجبهات العربية المُشتعلة في سوريا واليمن وليبيا من أجل وقف نزيف الأزمات الإنسانية التي زادت حدتها جراء مواجهة وباء كورونا العالمي.

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