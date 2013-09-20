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الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
11:54 AM

الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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