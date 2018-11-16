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شاهد .. متنزهات فيفاء تكتظ بالزوار للاستمتاع بالأجواء المعتدلة

من العوائل والشباب لتوفر وسائل الترفيه كألعاب الأطفال

تشهد متنزهات محافظة فيفاء مساء الليلة إقبالاً ملحوظًا من المواطنين والزوار, وذلك بعد الأجواء المعتدلة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.

ولعل "‎قرضة" المتنزه الأكبر في المحافظة هو الأكثر نصيبًا بعدد الزوار، حيث يكتظ هذا المساء بالمتنزهين من العوائل والشباب لوجوده في موقع متميز، وتوفر وسائل الترفيه كألعاب الأطفال.

ويقصد زوار فيفاء وسكانها هذه المواسم العديد من المتنزهات والمطلات التي تجذبهم للاستمتاع بأحلى الأوقات في جو معتدل على قمم وسفوح الجبال, ولا تزال فيفاء موعودة بالعديد من المشاريع السياحية والتنموية كمشروع النافورة التفاعلية وممشى الجوة وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. متنزهات فيفاء تكتظ بالزوار للاستمتاع بالأجواء المعتدلة
سبق

تشهد متنزهات محافظة فيفاء مساء الليلة إقبالاً ملحوظًا من المواطنين والزوار, وذلك بعد الأجواء المعتدلة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.

ولعل "‎قرضة" المتنزه الأكبر في المحافظة هو الأكثر نصيبًا بعدد الزوار، حيث يكتظ هذا المساء بالمتنزهين من العوائل والشباب لوجوده في موقع متميز، وتوفر وسائل الترفيه كألعاب الأطفال.

ويقصد زوار فيفاء وسكانها هذه المواسم العديد من المتنزهات والمطلات التي تجذبهم للاستمتاع بأحلى الأوقات في جو معتدل على قمم وسفوح الجبال, ولا تزال فيفاء موعودة بالعديد من المشاريع السياحية والتنموية كمشروع النافورة التفاعلية وممشى الجوة وغيرها.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
11:01 PM

شاهد .. متنزهات فيفاء تكتظ بالزوار للاستمتاع بالأجواء المعتدلة

من العوائل والشباب لتوفر وسائل الترفيه كألعاب الأطفال

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
1,611

تشهد متنزهات محافظة فيفاء مساء الليلة إقبالاً ملحوظًا من المواطنين والزوار, وذلك بعد الأجواء المعتدلة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.

ولعل "‎قرضة" المتنزه الأكبر في المحافظة هو الأكثر نصيبًا بعدد الزوار، حيث يكتظ هذا المساء بالمتنزهين من العوائل والشباب لوجوده في موقع متميز، وتوفر وسائل الترفيه كألعاب الأطفال.

ويقصد زوار فيفاء وسكانها هذه المواسم العديد من المتنزهات والمطلات التي تجذبهم للاستمتاع بأحلى الأوقات في جو معتدل على قمم وسفوح الجبال, ولا تزال فيفاء موعودة بالعديد من المشاريع السياحية والتنموية كمشروع النافورة التفاعلية وممشى الجوة وغيرها.

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