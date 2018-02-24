توجيه من "البلديات" لمعالجة انتشار الإعلانات بالأماكن العامة

الوزارة شددت على إزالة الملصقات وتطبيق الأنظمة على المخالفين

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً إلى كافة الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين من الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يقومون بوضع ملصقات القروض أو الإعلانات في الأماكن العامة وعلى المنازل.

وتهدف هذه التعليمات إلى معالجة ظاهرة انتشار الإعلانات التجارية المشبوهة، وإزالة الملصقات والإعلانات الخاصة بهذا النشاط من الأماكن العامة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتنفيذ توصيات دراسة الإعلانات التجارية المشبوهة، والحد من التلوث البصري الذي تخلفه هذه الإعلانات في الأماكن العامة وتماشياَ مع تعميم الوزارة بمنع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية والدعائية، وتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة (500) ريال حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية, وذلك على رقم السجل المدني او رقم اقامة المخالف المرتبط برقم وسيلة الاتصال المنشورة في الملصق الدعائي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات.

وتحرص الوزارة على تفعيل لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، حيث تتولى الوزارة رفع الوعي البيئي وإعداد البرامج المناسبة وتنفيذها لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة، والحد من انتاج النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات الصلبة.

ويؤدي وضع الملصقات الإعلانية والدعائية من قبل الأفراد والشركات بهدف ترويج منتجاتهم وخدماتهم، إلى انتشار النفايات والمبعثرات في الأماكن العامة وتشويه المظهر العام للمدن ويؤثر سلباً على مستوى النظافة العامة ويزيد من أعباء الجهات التابعة للوزارة والمسؤولة عن أعمال النظافة.