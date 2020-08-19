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مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"

تابع تسليم "المقررات" وأشاد بجهود المدارس في تنفيذ خطط الاستعداد

قام المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، الدكتور سعد المسعودي، اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية لعدد من المدارس، يرافقه مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، اطلع خلالها على استعدادات المدارس، والتجهيزات اللازمة للتعليم عن بعد، وآلية تسليم الكتب الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفصيلاً، التقى "المسعودي" عددًا من أولياء أمور الطلاب، وحثهم على الشراكة والتعاون البنّاء مع المدرسة خلال المرحلة المقبلة، وتذليل العقبات كافة، وتهيئة الجو التعليمي المناسب لأبنائهم في منازلهم للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم عن بُعد.

وأكد المدير العام في لقائه مع الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التي زارها أهمية التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، وحثهم على التعامل مع المنصات التعليمية المتاحة بشكل إيجابي وفعال لتحقيق الهدف المنشود من التعليم عن بُعد، وتفعيل الشراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح بتنفيذ قرار الدراسة عن بُعد. مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارات المدارس والهيئة الإدارية في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، وتنفيذ خطط الاستعداد بشكل جيد ومنظَّم.

تعليم جدة

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مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"
سبق

قام المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، الدكتور سعد المسعودي، اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية لعدد من المدارس، يرافقه مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، اطلع خلالها على استعدادات المدارس، والتجهيزات اللازمة للتعليم عن بعد، وآلية تسليم الكتب الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفصيلاً، التقى "المسعودي" عددًا من أولياء أمور الطلاب، وحثهم على الشراكة والتعاون البنّاء مع المدرسة خلال المرحلة المقبلة، وتذليل العقبات كافة، وتهيئة الجو التعليمي المناسب لأبنائهم في منازلهم للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم عن بُعد.

وأكد المدير العام في لقائه مع الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التي زارها أهمية التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، وحثهم على التعامل مع المنصات التعليمية المتاحة بشكل إيجابي وفعال لتحقيق الهدف المنشود من التعليم عن بُعد، وتفعيل الشراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح بتنفيذ قرار الدراسة عن بُعد. مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارات المدارس والهيئة الإدارية في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، وتنفيذ خطط الاستعداد بشكل جيد ومنظَّم.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
09:26 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:31 AM

مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"

تابع تسليم "المقررات" وأشاد بجهود المدارس في تنفيذ خطط الاستعداد

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عبدالله الراجحي - جدة
1
1,801

قام المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، الدكتور سعد المسعودي، اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية لعدد من المدارس، يرافقه مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، اطلع خلالها على استعدادات المدارس، والتجهيزات اللازمة للتعليم عن بعد، وآلية تسليم الكتب الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفصيلاً، التقى "المسعودي" عددًا من أولياء أمور الطلاب، وحثهم على الشراكة والتعاون البنّاء مع المدرسة خلال المرحلة المقبلة، وتذليل العقبات كافة، وتهيئة الجو التعليمي المناسب لأبنائهم في منازلهم للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم عن بُعد.

وأكد المدير العام في لقائه مع الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التي زارها أهمية التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، وحثهم على التعامل مع المنصات التعليمية المتاحة بشكل إيجابي وفعال لتحقيق الهدف المنشود من التعليم عن بُعد، وتفعيل الشراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح بتنفيذ قرار الدراسة عن بُعد. مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارات المدارس والهيئة الإدارية في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، وتنفيذ خطط الاستعداد بشكل جيد ومنظَّم.

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