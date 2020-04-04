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"التجارة": أكثر من 4 آلاف مخالفة خلال 13 يومًا.. 59% منها مغالاة في الأسعار

شملت الفواكه والكمامات والبيض

ضبطت وزارة التجارة 4.269 مخالفة على بعض منافذ البيع التجارية، منها 2.506 مخالفات مغالاة في رفع الأسعار، تشكل 59 % من إجمالي المخالفات، وقامت الفرق الرقابية بإصدار غرامات فورية بحق المخالفين، وذلك خلال الفترة من 23 مارس حتى 4 إبريل الجاري.

وتصدرت مخالفات المغالاة في أسعار الفواكه والخضار بنسبة 54 %، تلتها المغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات بنسبة 20 %، ثم مخالفات المغالاة في أسعار البيض بواقع 4 %، وتوزعت النسب المتبقية من الغرامات الفورية على منتجات متعددة.

ونفَّذت وزارة التجارة خلال الفترة ذاتها أكثر من 51 ألف جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية، وأسواق الجملة، وأسواق التجزئة في مناطق السعودية كافة للتأكد من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية، ورصد أسعارها، وتحليل أسباب ارتفاعها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، وضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

ويعد رفع الأسعار غير المبرر والاحتكار، أو تجفيف الأسواق بهدف رفع الأسعار، أو استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو معطيات استثنائية للقيام بممارسات مفتعلة، توجِد انطباعًا غير صحيح ومضللاً، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة. وكل مَن يمارس هذه الأعمال، والمتعاونون معه، يتعرضون لأشد العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، وقد تصل إلى غرامة مالية، تعادل 10 % من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو 10 ملايين ريال، إضافة إلى التشهير بالمخالفين في صحيفة محلية، وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري.

وتدعو الوزارة للإبلاغ عن مخالفات المغالاة في الأسعار عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app , أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

فيروس كورونا الجديد منع التجول وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة": أكثر من 4 آلاف مخالفة خلال 13 يومًا.. 59% منها مغالاة في الأسعار
سبق

ضبطت وزارة التجارة 4.269 مخالفة على بعض منافذ البيع التجارية، منها 2.506 مخالفات مغالاة في رفع الأسعار، تشكل 59 % من إجمالي المخالفات، وقامت الفرق الرقابية بإصدار غرامات فورية بحق المخالفين، وذلك خلال الفترة من 23 مارس حتى 4 إبريل الجاري.

وتصدرت مخالفات المغالاة في أسعار الفواكه والخضار بنسبة 54 %، تلتها المغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات بنسبة 20 %، ثم مخالفات المغالاة في أسعار البيض بواقع 4 %، وتوزعت النسب المتبقية من الغرامات الفورية على منتجات متعددة.

ونفَّذت وزارة التجارة خلال الفترة ذاتها أكثر من 51 ألف جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية، وأسواق الجملة، وأسواق التجزئة في مناطق السعودية كافة للتأكد من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية، ورصد أسعارها، وتحليل أسباب ارتفاعها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، وضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

ويعد رفع الأسعار غير المبرر والاحتكار، أو تجفيف الأسواق بهدف رفع الأسعار، أو استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو معطيات استثنائية للقيام بممارسات مفتعلة، توجِد انطباعًا غير صحيح ومضللاً، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة. وكل مَن يمارس هذه الأعمال، والمتعاونون معه، يتعرضون لأشد العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، وقد تصل إلى غرامة مالية، تعادل 10 % من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو 10 ملايين ريال، إضافة إلى التشهير بالمخالفين في صحيفة محلية، وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري.

وتدعو الوزارة للإبلاغ عن مخالفات المغالاة في الأسعار عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app , أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
09:56 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:13 PM

"التجارة": أكثر من 4 آلاف مخالفة خلال 13 يومًا.. 59% منها مغالاة في الأسعار

شملت الفواكه والكمامات والبيض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
18,441

ضبطت وزارة التجارة 4.269 مخالفة على بعض منافذ البيع التجارية، منها 2.506 مخالفات مغالاة في رفع الأسعار، تشكل 59 % من إجمالي المخالفات، وقامت الفرق الرقابية بإصدار غرامات فورية بحق المخالفين، وذلك خلال الفترة من 23 مارس حتى 4 إبريل الجاري.

وتصدرت مخالفات المغالاة في أسعار الفواكه والخضار بنسبة 54 %، تلتها المغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات بنسبة 20 %، ثم مخالفات المغالاة في أسعار البيض بواقع 4 %، وتوزعت النسب المتبقية من الغرامات الفورية على منتجات متعددة.

ونفَّذت وزارة التجارة خلال الفترة ذاتها أكثر من 51 ألف جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية، وأسواق الجملة، وأسواق التجزئة في مناطق السعودية كافة للتأكد من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية، ورصد أسعارها، وتحليل أسباب ارتفاعها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، وضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

ويعد رفع الأسعار غير المبرر والاحتكار، أو تجفيف الأسواق بهدف رفع الأسعار، أو استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو معطيات استثنائية للقيام بممارسات مفتعلة، توجِد انطباعًا غير صحيح ومضللاً، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة. وكل مَن يمارس هذه الأعمال، والمتعاونون معه، يتعرضون لأشد العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، وقد تصل إلى غرامة مالية، تعادل 10 % من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو 10 ملايين ريال، إضافة إلى التشهير بالمخالفين في صحيفة محلية، وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري.

وتدعو الوزارة للإبلاغ عن مخالفات المغالاة في الأسعار عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app , أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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