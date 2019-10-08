"عبدالعزيز بن سلمان" يبحث أوجه التعاون الاقتصادي مع وزير التنمية الروسي

ناقشا سبل التفاهم بمجال الطاقة ودور البلدين في استقرار الأسواق العالمية

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم بوزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين.

وفي التفاصيل، تناول الاجتماع التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزه في جميع المجالات، ودعم سبل التفاهم بين المملكة وروسيا في المجالات الاقتصادية والتنموية والمشاريع المشتركة.

وناقش الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع الوزير الروسي أوجه التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الطاقة ودور البلدين في استقرار الأسواق العالمية من خلال التنسيق المستمر بينهما في هذا المجال، حيث أشاد الجانبان بالنتائج المتحققة من اتفاقية أوبك مما يساعد على استقرار السوق البترولية ومستقبل الصناعات البترولية.

وأشاد وزير الطاقة بعلاقات المملكة مع روسيا، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين شهد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمارات بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا، ومع زيارة فخامة الرئيس فيلاديمير بوتين المرتقبة إلى المملكة، والتي ستضيف دفعة جديدة، وتعطي بعداً أوسع للجهود المشتركة، وإمكانات التعاون في مختلف المجالات، لتحقيق طموحات البلدين، والشعبين، للوصول إلى مستويات رفيعة وغير مسبوقة من الإنجاز والتقدم والرخاء والاستدامة.