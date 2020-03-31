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بسبب تفشي فيروس كورونا.. الجزائر تعلن تأجيل انطلاق ألعاب البحر المتوسط

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري، سيد علي خالدي، اليوم، تأجيل ألعاب البحر المتوسط إلى عام 2022 والتي كان من المقرر تنظيمها في مدينة وهران غرب الجزائر العام المقبل.
وأفاد بيان صحفي أن الحكومة الجزائرية اتخذت هذا القرار بمعية اللجنة الأولمبية لألعاب البحر المتوسط بعد تشاور وتقييم شامل للظروف الدولية الراهنة التي تشهد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح البيان أن الهدف من هذا التأجيل السماح للجزائر بتقديم طبعة متميزة لألعاب البحر المتوسط في العام 2022.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب تفشي فيروس كورونا.. الجزائر تعلن تأجيل انطلاق ألعاب البحر المتوسط
سبق

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري، سيد علي خالدي، اليوم، تأجيل ألعاب البحر المتوسط إلى عام 2022 والتي كان من المقرر تنظيمها في مدينة وهران غرب الجزائر العام المقبل.
وأفاد بيان صحفي أن الحكومة الجزائرية اتخذت هذا القرار بمعية اللجنة الأولمبية لألعاب البحر المتوسط بعد تشاور وتقييم شامل للظروف الدولية الراهنة التي تشهد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح البيان أن الهدف من هذا التأجيل السماح للجزائر بتقديم طبعة متميزة لألعاب البحر المتوسط في العام 2022.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:16 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:09 PM

بسبب تفشي فيروس كورونا.. الجزائر تعلن تأجيل انطلاق ألعاب البحر المتوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري، سيد علي خالدي، اليوم، تأجيل ألعاب البحر المتوسط إلى عام 2022 والتي كان من المقرر تنظيمها في مدينة وهران غرب الجزائر العام المقبل.
وأفاد بيان صحفي أن الحكومة الجزائرية اتخذت هذا القرار بمعية اللجنة الأولمبية لألعاب البحر المتوسط بعد تشاور وتقييم شامل للظروف الدولية الراهنة التي تشهد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح البيان أن الهدف من هذا التأجيل السماح للجزائر بتقديم طبعة متميزة لألعاب البحر المتوسط في العام 2022.

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