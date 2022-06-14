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"الصحة" تعلن تسجيل 4233 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 127541

108  مدن سعودية تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

بإجمالي 4233 حالة أعلن عنها بيان الصحة اليوم

شهدت 108 مدن ومحافظات ومراكز وقرى في المملكة، اليوم، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ويعتبر هذا الرقم، رقمًا عالياً في انتشار الفيروس والذي طاف 108 مدن ومحافظات ومراكز وقرى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وسجلت بين تلك المدن أعلى حالات هي؛ الرياض بواقع 1735 حالة جديدة، وجدة بـ 352، ومكة بـ 314 حالة جديدة، بينما توزعت باقي الحالات على المدن والمحافظات الأخرى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات منذ تفشي الفيروس حتى اليوم إلى 127541 حالة، منها 41849 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و84720 حالة تعافٍ، و972 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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108  مدن سعودية تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
سبق

شهدت 108 مدن ومحافظات ومراكز وقرى في المملكة، اليوم، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ويعتبر هذا الرقم، رقمًا عالياً في انتشار الفيروس والذي طاف 108 مدن ومحافظات ومراكز وقرى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وسجلت بين تلك المدن أعلى حالات هي؛ الرياض بواقع 1735 حالة جديدة، وجدة بـ 352، ومكة بـ 314 حالة جديدة، بينما توزعت باقي الحالات على المدن والمحافظات الأخرى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات منذ تفشي الفيروس حتى اليوم إلى 127541 حالة، منها 41849 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و84720 حالة تعافٍ، و972 حالة وفاة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
04:46 PM

108  مدن سعودية تسجل إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

بإجمالي 4233 حالة أعلن عنها بيان الصحة اليوم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
4,374

شهدت 108 مدن ومحافظات ومراكز وقرى في المملكة، اليوم، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ويعتبر هذا الرقم، رقمًا عالياً في انتشار الفيروس والذي طاف 108 مدن ومحافظات ومراكز وقرى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وسجلت بين تلك المدن أعلى حالات هي؛ الرياض بواقع 1735 حالة جديدة، وجدة بـ 352، ومكة بـ 314 حالة جديدة، بينما توزعت باقي الحالات على المدن والمحافظات الأخرى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات منذ تفشي الفيروس حتى اليوم إلى 127541 حالة، منها 41849 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و84720 حالة تعافٍ، و972 حالة وفاة.

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