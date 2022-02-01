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"غرفة مكة" تدعم رواد الأعمال بـ1.799 مليون ريال

المركز قدم 200 استشارة وأكثر من 10 ورش عمل

كشف مركز ريادة الأعمال التابع للغرفة التجارية بمكة المكرمة، عن بلوغ جملة المبالغ المالية المعتمدة لتمويل رواد الأعمال المؤهلين من خلال المركز عن طريق بنك التنمية الاجتماعية 1.799 مليون ريال، خلال النصف الثاني من العام الماضي 2021م.

وقال المركز: إنه قدم أكثر من 200 استشارة، ونظم 10 ورش عمل متخصصة، إلى جانب 14 لقاء وفعالية هدفت إلى إرشاد وتوجيه وتأهيل ودعم رواد الأعمال، ومساعدتهم على اقتحام سوق العمل، وابتكار الأفكار الجديدة التي تلامس الاحتياجات الحقيقية للسوق.

وأضاف التقرير السنوي لمركز ريادة الأعمال: أن أهم إنجازات المركز خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2021، تمثل في إنجاح وتفعيل اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية ومراحل التشغيل الفعلية للاتفاقية.

كما جرى الانتهاء من تحليل الخدمات والأدلة لبوابة المركز الافتراضية، مع استقبال وتحليل ومتابعة طالبي الدعم المالي، وإكمال المسارين الأول والثاني من مراحل الريادة لدعم رواد الأعمال من بنك التنمية.

وأجرى المركز 14 لقاءً تفاعليًا شملت معرضًا متنوعًا لرواد الأعمال، وركنًا معرفيًا، وأركان جهات الدعم المالي والتمويل وركن الاستشارات المالية، وركن توظيف الرواد، وورش عمل مصاحبة ريادية وإرشادات وتوجيه، علاوة على مسابقة أفضل ثلاثة مشروعات ريادية قائمة ومكافأتهم ماليًا.

إضافة إلى 10 ورش عمل تضمنت أساسيات ريادة الأعمال، وعمل وبناء فريق العمل في المشاريع الناشئة، والابتكار الجماعي، والتعريف بنظام وشروط وآلية دعم بنك التنمية الاجتماعية.

وكذلك ورشة عمل عن بناء العلاقة التجارية، إدارة المحتوى المعلوماتي للمشاريع الناشئة، الابتكار في المشاريع الريادية، ولقاء جماهيري موسع عن جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز، وورشة تعزيز دور تطوير رواد الأعمال في منطقة مكة المكرمة، علاوة على ورشة تحويل الأفكار إلى مشروعات.

من جهته قال الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق: إن المركز يواكب متطلبات العصر والأجيال الجديدة، وبناء جسور للتواصل بين الغرفة ومختلف الشرائح، من خلال مبنى متخصص وخدمات مميزة، وفق أعلى المعايير؛ للاستفادة من أحدث الممارسات في هذا المجال، بما يحقق النفع والفائدة المرجوة لرواد الأعمال.

وأشار إلى أن مركز ريادة الأعمال يسعى إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين الصغار، ويعمل على تسهيل الوصول إلى المستشارين والمرشدين والخبراء والمستثمرين، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات الإرشادية في مجال ريادة الأعمال؛ حيث يشمل 10 تخصصات تتمثل في: تقييم فكرة المشروع، تأسيس المشاريع، دراسة جدوى، التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، تطوير المنتجات، أسر منتجة، تقنية، قانونية، موارد بشرية، تدريب واستثمار.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"غرفة مكة" تدعم رواد الأعمال بـ1.799 مليون ريال
سبق

كشف مركز ريادة الأعمال التابع للغرفة التجارية بمكة المكرمة، عن بلوغ جملة المبالغ المالية المعتمدة لتمويل رواد الأعمال المؤهلين من خلال المركز عن طريق بنك التنمية الاجتماعية 1.799 مليون ريال، خلال النصف الثاني من العام الماضي 2021م.

وقال المركز: إنه قدم أكثر من 200 استشارة، ونظم 10 ورش عمل متخصصة، إلى جانب 14 لقاء وفعالية هدفت إلى إرشاد وتوجيه وتأهيل ودعم رواد الأعمال، ومساعدتهم على اقتحام سوق العمل، وابتكار الأفكار الجديدة التي تلامس الاحتياجات الحقيقية للسوق.

وأضاف التقرير السنوي لمركز ريادة الأعمال: أن أهم إنجازات المركز خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2021، تمثل في إنجاح وتفعيل اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية ومراحل التشغيل الفعلية للاتفاقية.

كما جرى الانتهاء من تحليل الخدمات والأدلة لبوابة المركز الافتراضية، مع استقبال وتحليل ومتابعة طالبي الدعم المالي، وإكمال المسارين الأول والثاني من مراحل الريادة لدعم رواد الأعمال من بنك التنمية.

وأجرى المركز 14 لقاءً تفاعليًا شملت معرضًا متنوعًا لرواد الأعمال، وركنًا معرفيًا، وأركان جهات الدعم المالي والتمويل وركن الاستشارات المالية، وركن توظيف الرواد، وورش عمل مصاحبة ريادية وإرشادات وتوجيه، علاوة على مسابقة أفضل ثلاثة مشروعات ريادية قائمة ومكافأتهم ماليًا.

إضافة إلى 10 ورش عمل تضمنت أساسيات ريادة الأعمال، وعمل وبناء فريق العمل في المشاريع الناشئة، والابتكار الجماعي، والتعريف بنظام وشروط وآلية دعم بنك التنمية الاجتماعية.

وكذلك ورشة عمل عن بناء العلاقة التجارية، إدارة المحتوى المعلوماتي للمشاريع الناشئة، الابتكار في المشاريع الريادية، ولقاء جماهيري موسع عن جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز، وورشة تعزيز دور تطوير رواد الأعمال في منطقة مكة المكرمة، علاوة على ورشة تحويل الأفكار إلى مشروعات.

من جهته قال الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق: إن المركز يواكب متطلبات العصر والأجيال الجديدة، وبناء جسور للتواصل بين الغرفة ومختلف الشرائح، من خلال مبنى متخصص وخدمات مميزة، وفق أعلى المعايير؛ للاستفادة من أحدث الممارسات في هذا المجال، بما يحقق النفع والفائدة المرجوة لرواد الأعمال.

وأشار إلى أن مركز ريادة الأعمال يسعى إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين الصغار، ويعمل على تسهيل الوصول إلى المستشارين والمرشدين والخبراء والمستثمرين، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات الإرشادية في مجال ريادة الأعمال؛ حيث يشمل 10 تخصصات تتمثل في: تقييم فكرة المشروع، تأسيس المشاريع، دراسة جدوى، التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، تطوير المنتجات، أسر منتجة، تقنية، قانونية، موارد بشرية، تدريب واستثمار.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
04:54 PM

"غرفة مكة" تدعم رواد الأعمال بـ1.799 مليون ريال

المركز قدم 200 استشارة وأكثر من 10 ورش عمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كشف مركز ريادة الأعمال التابع للغرفة التجارية بمكة المكرمة، عن بلوغ جملة المبالغ المالية المعتمدة لتمويل رواد الأعمال المؤهلين من خلال المركز عن طريق بنك التنمية الاجتماعية 1.799 مليون ريال، خلال النصف الثاني من العام الماضي 2021م.

وقال المركز: إنه قدم أكثر من 200 استشارة، ونظم 10 ورش عمل متخصصة، إلى جانب 14 لقاء وفعالية هدفت إلى إرشاد وتوجيه وتأهيل ودعم رواد الأعمال، ومساعدتهم على اقتحام سوق العمل، وابتكار الأفكار الجديدة التي تلامس الاحتياجات الحقيقية للسوق.

وأضاف التقرير السنوي لمركز ريادة الأعمال: أن أهم إنجازات المركز خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2021، تمثل في إنجاح وتفعيل اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية ومراحل التشغيل الفعلية للاتفاقية.

كما جرى الانتهاء من تحليل الخدمات والأدلة لبوابة المركز الافتراضية، مع استقبال وتحليل ومتابعة طالبي الدعم المالي، وإكمال المسارين الأول والثاني من مراحل الريادة لدعم رواد الأعمال من بنك التنمية.

وأجرى المركز 14 لقاءً تفاعليًا شملت معرضًا متنوعًا لرواد الأعمال، وركنًا معرفيًا، وأركان جهات الدعم المالي والتمويل وركن الاستشارات المالية، وركن توظيف الرواد، وورش عمل مصاحبة ريادية وإرشادات وتوجيه، علاوة على مسابقة أفضل ثلاثة مشروعات ريادية قائمة ومكافأتهم ماليًا.

إضافة إلى 10 ورش عمل تضمنت أساسيات ريادة الأعمال، وعمل وبناء فريق العمل في المشاريع الناشئة، والابتكار الجماعي، والتعريف بنظام وشروط وآلية دعم بنك التنمية الاجتماعية.

وكذلك ورشة عمل عن بناء العلاقة التجارية، إدارة المحتوى المعلوماتي للمشاريع الناشئة، الابتكار في المشاريع الريادية، ولقاء جماهيري موسع عن جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز، وورشة تعزيز دور تطوير رواد الأعمال في منطقة مكة المكرمة، علاوة على ورشة تحويل الأفكار إلى مشروعات.

من جهته قال الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق: إن المركز يواكب متطلبات العصر والأجيال الجديدة، وبناء جسور للتواصل بين الغرفة ومختلف الشرائح، من خلال مبنى متخصص وخدمات مميزة، وفق أعلى المعايير؛ للاستفادة من أحدث الممارسات في هذا المجال، بما يحقق النفع والفائدة المرجوة لرواد الأعمال.

وأشار إلى أن مركز ريادة الأعمال يسعى إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين الصغار، ويعمل على تسهيل الوصول إلى المستشارين والمرشدين والخبراء والمستثمرين، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات الإرشادية في مجال ريادة الأعمال؛ حيث يشمل 10 تخصصات تتمثل في: تقييم فكرة المشروع، تأسيس المشاريع، دراسة جدوى، التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، تطوير المنتجات، أسر منتجة، تقنية، قانونية، موارد بشرية، تدريب واستثمار.

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