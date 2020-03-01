النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ابن زكري يحاضر عن تحليل المباريات بتقنية الفيديو

بالتعاون مع معهد إعداد القادة

أقام معهد إعداد القادة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية دورة كيفية تحليل المباريات بتقنية الفيديو وذلك بمقر الساحة الشعبية التابعة لمكتب وزارة الرياضة بعسير وحاضر فيها مدرب نادي ضمك الجزائري نور الدين زكري وطاقمه التدريبي الإيطالي.

وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحليل المباريات بتقنية الفيديو، والإيضاح لهم بأهمية هذه التقنية لقراءة الخصم وبناء الخطط.

وفي ختام الدورة قدم المدير التنفيذي بنادي ضمك أحمد الشهري درعًا تذكاريًا لعبدالله أسامة القباني اختصاصي الأكاديميات في معهد إعداد القادة المشرف العام على الدورة.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ابن زكري يحاضر عن تحليل المباريات بتقنية الفيديو
سبق

أقام معهد إعداد القادة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية دورة كيفية تحليل المباريات بتقنية الفيديو وذلك بمقر الساحة الشعبية التابعة لمكتب وزارة الرياضة بعسير وحاضر فيها مدرب نادي ضمك الجزائري نور الدين زكري وطاقمه التدريبي الإيطالي.

وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحليل المباريات بتقنية الفيديو، والإيضاح لهم بأهمية هذه التقنية لقراءة الخصم وبناء الخطط.

وفي ختام الدورة قدم المدير التنفيذي بنادي ضمك أحمد الشهري درعًا تذكاريًا لعبدالله أسامة القباني اختصاصي الأكاديميات في معهد إعداد القادة المشرف العام على الدورة.


01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
10:51 PM

ابن زكري يحاضر عن تحليل المباريات بتقنية الفيديو

بالتعاون مع معهد إعداد القادة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
793

أقام معهد إعداد القادة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية دورة كيفية تحليل المباريات بتقنية الفيديو وذلك بمقر الساحة الشعبية التابعة لمكتب وزارة الرياضة بعسير وحاضر فيها مدرب نادي ضمك الجزائري نور الدين زكري وطاقمه التدريبي الإيطالي.

وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحليل المباريات بتقنية الفيديو، والإيضاح لهم بأهمية هذه التقنية لقراءة الخصم وبناء الخطط.

وفي ختام الدورة قدم المدير التنفيذي بنادي ضمك أحمد الشهري درعًا تذكاريًا لعبدالله أسامة القباني اختصاصي الأكاديميات في معهد إعداد القادة المشرف العام على الدورة.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,568
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,805
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,050

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة