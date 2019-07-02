"أخضر تحت 16 عاماً" يحقق الانتصار أمام العراق

في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عاماً انتصاراً على نظيره العراق بهدف دون رد في افتتاح مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين المقامة حالياً في الأردن ضمن المجموعة الثالثة.

وسجل مهند براح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 15.

واحتل الأخضر الصدارة حيث تبقى له مواجهة ثانية أمام الكويت في طريقه نحو التأهل.