في شقراء .. احتساب مبالغ على "حي" مقابل "الصرف" والخدمة لم تصل .. والفاتورة "صفر"

فوجئ عددٌ من المواطنين في محافظة شقراء من قيام إدارة خدمات المياه بفصل المياه عن عددٍ من المنازل في حي الباطن بشقراء بسبب عدم سداد الفاتورة على الرغم من أن مبلغ الفاتورة المستحق "صفر"، كما استاء عددٌ آخر من المواطنين من قيام إدارة المياه بتحميل قاطني حي الأندلس مبالغ مالية في فواتير المياه مقابل خدمة "الصرف الصحي" على الرغم من أنه لم تصلهم خدمة الصرف الصحي، وعند مراجعة عدد منهم لفرع المياه طلب منهم الفرع تعبئة نموذج اعتراض لتعديل الخطأ. وأشار متحدث الإدارة إلى أن المشكلة الأولى حدثت بسبب خلل فني طارئ تم علاجه، بينما ذكر أن المشكلة الأخرى حدثت بسبب تداخل الأحياء المخدومة وأن الحي المذكور تم فرزه. وتفصيلاً؛ فوجئ المواطنون في حي الباطن في شقراء بقيام فرع المياه بفصل المياه عن بعض المنازل وتوزيع إشعار الفصل الذي ذكر فيه أن سبب الفصل هو عدم سداد الفاتورة على الرغم من أن مبلغ الفاتورة المستحق "صفر": كما قام فرع المياه بشقراء بتحميل قاطني حي الأندلس بشقراء مبالغ مالية في فواتير المياه مقابل "الصرف الصحي" على الرغم من أن خدمة الصرف الصحي لم تصلهم. وقال المواطنون: حملت "المياه" جميع قاطني الحي الذين وصلتهم خدمة الماء ويتجاوز عددهم ٥٠٠ منزل مبالغ مالية عن خدمة الصرف الصحي على الرغم من أن الذين قدمت لهم خدمة الصرف الصحي ٢٥ منزلاً تقريبًا. وأضافوا: لم تتوقف المشكلة عند هذا الحد بل فوجئنا عند مراجعتنا لفرع المياه بشقراء للاعتراض على هذا الخطأ الذي لا ذنب لنا فيه بأن الفرع يطلب منا تعبئة نموذج اعتراض لتصحيح خطأ الإدارة. واستاء المواطنون من هذا التصرف قائلين: هل يتحمل المواطن خطأ الفرع ليقوم بتصحيح الخطأ بدلاً من أن يصحح الفرع خطأه ويتحمل تعديل الوضع ويعالج المشكلة التي اقترفها. وأشاروا: ما ذنب الأرامل والنساء والقصر والأيتام وكبار السن الذين يجهلون تحميل الفرع لهم مبالغ مالية مقابل خدمة "الصرف الصحي" التي لم تصل بيوتهم؟، وهل هذا جزاء صبرهم على عدم تقديم خدمة الصرف الصحي لهم طيلة السنوات الماضية. "سبق" بدورها طرحت القضية وتساؤلات المواطنين على المتحدث الرسمي بالإدارة العامة لخدمة المياه بمنطقة الرياض محمد البدنة والذي قال: بالنسبة لفصل الماء عن بعض منازل المواطنين في حي الباطن بشقراء على الرغم من أن قيمة الاستهلاك "صفر" فهذا راجع لخلل تقني طارئ على نظام خدمات العملاء تمت معالجته فور اكتشافه وأعيدت الخدمة في حينها إلى العملاء المتضررين من هذا الخلل. وختم: بالنسبة لتحميل قاطني حي التأهيل بشقراء مبالغ مالية مقابل خدمة الصرف الصحي على الرغم من عدم توصيل الخدمة لهم، فقد دخلت خدمة الصرف الصحي أخيرًا مدينة شقراء وتداخلت الأحياء المخدومة مع الحي المشار إليه غير المخدوم، وتم فرزه. وتابع: أما بخصوص نموذج الاعتراض من العميل في حال ما احتسبت رسوم الصرف الصحي عليه مع أن منزله لم يصل بالشبكة فهو إجراء روتيني حفظًا لحق العميل.

في شقراء .. احتساب مبالغ على "حي" مقابل "الصرف" والخدمة لم تصل .. والفاتورة "صفر" فلاح الجوفان سبق 2018-04-29 فوجئ عددٌ من المواطنين في محافظة شقراء من قيام إدارة خدمات المياه بفصل المياه عن عددٍ من المنازل في حي الباطن بشقراء بسبب عدم سداد الفاتورة على الرغم من أن مبلغ الفاتورة المستحق "صفر"، كما استاء عددٌ آخر من المواطنين من قيام إدارة المياه بتحميل قاطني حي الأندلس مبالغ مالية في فواتير المياه مقابل خدمة "الصرف الصحي" على الرغم من أنه لم تصلهم خدمة الصرف الصحي، وعند مراجعة عدد منهم لفرع المياه طلب منهم الفرع تعبئة نموذج اعتراض لتعديل الخطأ.



وأشار متحدث الإدارة إلى أن المشكلة الأولى حدثت بسبب خلل فني طارئ تم علاجه، بينما ذكر أن المشكلة الأخرى حدثت بسبب تداخل الأحياء المخدومة وأن الحي المذكور تم فرزه.



وتفصيلاً؛ فوجئ المواطنون في حي الباطن في شقراء بقيام فرع المياه بفصل المياه عن بعض المنازل وتوزيع إشعار الفصل الذي ذكر فيه أن سبب الفصل هو عدم سداد الفاتورة على الرغم من أن مبلغ الفاتورة المستحق "صفر":



كما قام فرع المياه بشقراء بتحميل قاطني حي الأندلس بشقراء مبالغ مالية في فواتير المياه مقابل "الصرف الصحي" على الرغم من أن خدمة الصرف الصحي لم تصلهم.



وقال المواطنون: حملت "المياه" جميع قاطني الحي الذين وصلتهم خدمة الماء ويتجاوز عددهم ٥٠٠ منزل مبالغ مالية عن خدمة الصرف الصحي على الرغم من أن الذين قدمت لهم خدمة الصرف الصحي ٢٥ منزلاً تقريبًا.



وأضافوا: لم تتوقف المشكلة عند هذا الحد بل فوجئنا عند مراجعتنا لفرع المياه بشقراء للاعتراض على هذا الخطأ الذي لا ذنب لنا فيه بأن الفرع يطلب منا تعبئة نموذج اعتراض لتصحيح خطأ الإدارة.



واستاء المواطنون من هذا التصرف قائلين: هل يتحمل المواطن خطأ الفرع ليقوم بتصحيح الخطأ بدلاً من أن يصحح الفرع خطأه ويتحمل تعديل الوضع ويعالج المشكلة التي اقترفها.



وأشاروا: ما ذنب الأرامل والنساء والقصر والأيتام وكبار السن الذين يجهلون تحميل الفرع لهم مبالغ مالية مقابل خدمة "الصرف الصحي" التي لم تصل بيوتهم؟، وهل هذا جزاء صبرهم على عدم تقديم خدمة الصرف الصحي لهم طيلة السنوات الماضية.



"سبق" بدورها طرحت القضية وتساؤلات المواطنين على المتحدث الرسمي بالإدارة العامة لخدمة المياه بمنطقة الرياض محمد البدنة والذي قال: بالنسبة لفصل الماء عن بعض منازل المواطنين في حي الباطن بشقراء على الرغم من أن قيمة الاستهلاك "صفر" فهذا راجع لخلل تقني طارئ على نظام خدمات العملاء تمت معالجته فور اكتشافه وأعيدت الخدمة في حينها إلى العملاء المتضررين من هذا الخلل.



وختم: بالنسبة لتحميل قاطني حي التأهيل بشقراء مبالغ مالية مقابل خدمة الصرف الصحي على الرغم من عدم توصيل الخدمة لهم، فقد دخلت خدمة الصرف الصحي أخيرًا مدينة شقراء وتداخلت الأحياء المخدومة مع الحي المشار إليه غير المخدوم، وتم فرزه.



وتابع: أما بخصوص نموذج الاعتراض من العميل في حال ما احتسبت رسوم الصرف الصحي عليه مع أن منزله لم يصل بالشبكة فهو إجراء روتيني حفظًا لحق العميل.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439 12:35 AM

في شقراء .. احتساب مبالغ على "حي" مقابل "الصرف" والخدمة لم تصل .. والفاتورة "صفر" المتحدث: فصل المياه خلل فني .. وتحميل مواطنين مبالغ مالية سببه تداخل الأحياء





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فوجئ عددٌ من المواطنين في محافظة شقراء من قيام إدارة خدمات المياه بفصل المياه عن عددٍ من المنازل في حي الباطن بشقراء بسبب عدم سداد الفاتورة على الرغم من أن مبلغ الفاتورة المستحق "صفر"، كما استاء عددٌ آخر من المواطنين من قيام إدارة المياه بتحميل قاطني حي الأندلس مبالغ مالية في فواتير المياه مقابل خدمة "الصرف الصحي" على الرغم من أنه لم تصلهم خدمة الصرف الصحي، وعند مراجعة عدد منهم لفرع المياه طلب منهم الفرع تعبئة نموذج اعتراض لتعديل الخطأ.



وأشار متحدث الإدارة إلى أن المشكلة الأولى حدثت بسبب خلل فني طارئ تم علاجه، بينما ذكر أن المشكلة الأخرى حدثت بسبب تداخل الأحياء المخدومة وأن الحي المذكور تم فرزه.



وتفصيلاً؛ فوجئ المواطنون في حي الباطن في شقراء بقيام فرع المياه بفصل المياه عن بعض المنازل وتوزيع إشعار الفصل الذي ذكر فيه أن سبب الفصل هو عدم سداد الفاتورة على الرغم من أن مبلغ الفاتورة المستحق "صفر":



كما قام فرع المياه بشقراء بتحميل قاطني حي الأندلس بشقراء مبالغ مالية في فواتير المياه مقابل "الصرف الصحي" على الرغم من أن خدمة الصرف الصحي لم تصلهم.



وقال المواطنون: حملت "المياه" جميع قاطني الحي الذين وصلتهم خدمة الماء ويتجاوز عددهم ٥٠٠ منزل مبالغ مالية عن خدمة الصرف الصحي على الرغم من أن الذين قدمت لهم خدمة الصرف الصحي ٢٥ منزلاً تقريبًا.



وأضافوا: لم تتوقف المشكلة عند هذا الحد بل فوجئنا عند مراجعتنا لفرع المياه بشقراء للاعتراض على هذا الخطأ الذي لا ذنب لنا فيه بأن الفرع يطلب منا تعبئة نموذج اعتراض لتصحيح خطأ الإدارة.



واستاء المواطنون من هذا التصرف قائلين: هل يتحمل المواطن خطأ الفرع ليقوم بتصحيح الخطأ بدلاً من أن يصحح الفرع خطأه ويتحمل تعديل الوضع ويعالج المشكلة التي اقترفها.



وأشاروا: ما ذنب الأرامل والنساء والقصر والأيتام وكبار السن الذين يجهلون تحميل الفرع لهم مبالغ مالية مقابل خدمة "الصرف الصحي" التي لم تصل بيوتهم؟، وهل هذا جزاء صبرهم على عدم تقديم خدمة الصرف الصحي لهم طيلة السنوات الماضية.



"سبق" بدورها طرحت القضية وتساؤلات المواطنين على المتحدث الرسمي بالإدارة العامة لخدمة المياه بمنطقة الرياض محمد البدنة والذي قال: بالنسبة لفصل الماء عن بعض منازل المواطنين في حي الباطن بشقراء على الرغم من أن قيمة الاستهلاك "صفر" فهذا راجع لخلل تقني طارئ على نظام خدمات العملاء تمت معالجته فور اكتشافه وأعيدت الخدمة في حينها إلى العملاء المتضررين من هذا الخلل.



وختم: بالنسبة لتحميل قاطني حي التأهيل بشقراء مبالغ مالية مقابل خدمة الصرف الصحي على الرغم من عدم توصيل الخدمة لهم، فقد دخلت خدمة الصرف الصحي أخيرًا مدينة شقراء وتداخلت الأحياء المخدومة مع الحي المشار إليه غير المخدوم، وتم فرزه.



وتابع: أما بخصوص نموذج الاعتراض من العميل في حال ما احتسبت رسوم الصرف الصحي عليه مع أن منزله لم يصل بالشبكة فهو إجراء روتيني حفظًا لحق العميل.