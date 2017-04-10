احتفل الملازم أول مهندس سامي بن علي الحارثي، بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية وانضم إلى رتل الأبطال مدافعًا عن دينه ومليكه ووطنه.
"الحارثي" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية
احتفل الملازم أول مهندس سامي بن علي الحارثي، بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية وانضم إلى رتل الأبطال مدافعًا عن دينه ومليكه ووطنه.
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"الحارثي" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فيصل الجويةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-10
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:23 AM
"الحارثي" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية
احتفل الملازم أول مهندس سامي بن علي الحارثي، بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية وانضم إلى رتل الأبطال مدافعًا عن دينه ومليكه ووطنه.
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